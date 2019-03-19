Bakan Selçuk öğretmenlerle buluştu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Akyurt ve Kalecik ilçelerinde öğretmenlerle bir araya geldi

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Akyurt ve Kalecik ilçelerinde görevli öğretmenlerle buluştu ve AK Parti'nin seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Bakan Selçuk, Kalecik Öğretmenevi'nde ve Akyurt Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde öğretmenlerle basına kapalı toplantı yaptı. İki ilçede de çiçek yerine fidan verilerek karşılanan Selçuk, fidanları Akyurt Kültür Parkı'na dikerek öğrencilerle sohbet etti. Ziya Selçuk, daha sonra Akyurt'ta AK Parti'nin seçim bürosuna ziyarette bulundu. İlçedeki bir simit fırınına da giden Selçuk, vatandaşlara simit ikram etti.

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