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Bakan Selçuk, öğretmenlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Seçim sonrası ilk ziyaretimiz Kırıkkale'ye oldu. Bu anlamda Kırıkkale'nin Ankara'ya yakınlığı ve Ankara'yla yapılabilecek bazı ortak pilot çalışmalar sonucundaki zemin etüdü çalışmaları açısından da oldukça kritik bir ziyaretti"

03 Nisan 2019 Çarşamba 16:32
Bakan Selçuk, öğretmenlerle bir araya geldi

KIRIKKALE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Seçim sonrası ilk ziyaretimiz Kırıkkale'ye oldu. Bu anlamda Kırıkkale'nin Ankara'ya yakınlığı ve Ankara'yla yapılabilecek bazı ortak pilot çalışmalar sonucundaki zemin etüdü çalışmaları açısından da oldukça kritik bir ziyaretti." dedi.

Selçuk, bir düğün salonunda düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Milli Eğitim Bakanlığının ilgi alanı çerçevesinde eğitimle ilgili bir fikir alışverişinde bulunmak ve Kırıkkale'nin eğitim sistemini daha ileri götürme noktasında değerlendirmeler yapmak istediklerini söyledi.

Ziyaret kapsamında Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve tüm ilgililerle ayrı ayrı farklı perspektiflerden Kırıkkale fotoğrafını elde etme imkanı bulduklarını aktaran Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Ortaya çıkan veriler doğrultusunda da Kırıkkale'nin eğitim sistemine ilişkin olarak neler yapılabileceği, ilçeler düzeyinde ele alındı. Hangi ilçemizde ne eksik var, öğretmen ve tesis açığı, yapılması gereken projeler bakımından ne tür talepler var bunları değerlendirme fırsatımız oldu. Bu anlamda Kırıkkale'de gördüğüm gelişme, potansiyel ve enerji beni ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah hep birlikte Kırıkkale'nin eğitim sistemi için yapabileceklerimiz konusunda büyük bir ilerleme sağlayacağız. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biz aslında Türkiye'nin geneli için il ziyaretleri ve illerin değerlendirme çalışmalarını yapıyoruz. Seçim sonrası ilk ziyaretimiz Kırıkkale'ye oldu. Bu anlamda Kırıkkale'nin Ankara'ya yakınlığı ve Ankara'yla yapılabilecek bazı ortak pilot çalışmalar sonucundaki zemin etüdü çalışmaları açısından da oldukça kritik bir ziyaretti. Burada gördüğüm imkanlar ve çalışmalar konusunda çok mutluluk duyduğumu da ifade etmek isterim."

Açıklamanın ardından Bakan Selçuk, basına kapalı programda öğretmenlerle buluştu.

Ziyaretler kapsamında hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Selçuk, AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.



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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 16:32
  1. Kırıkkale
  2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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