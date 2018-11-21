Bakan Selçuk "Öğretmenler Günü Konseri"ne katıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla düzenlenen konserde, Erol Parlak ve Zara'yı dinledi21 Kasım 2018 Çarşamba 22:45
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla düzenlenen konseri izledi.
Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'ndaki konsere eşi Rana Selçuk ile geldi.
Ziya Selçuk, Türk Halk Müziği sanatçıları Erol Parlak ve Zara'nın seslendirdiği türküleri, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğretmenlerle birlikte dinledi.
YORUM YAZ