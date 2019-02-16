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Bakan Selçuk, Manisa’da incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa Polisevinde gerçekleştirilen kahvaltılı programın ardından kurumları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:18
Bakan Selçuk, Manisa’da incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa Polisevinde gerçekleştirilen kahvaltılı programın ardından kurumları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa Polisevinde gerçekleştirilen kahvaltının ardından Manisa Valiliğini ziyaret ederek Manisa Valiliği Anı Defteri’ni imzaladı. Daha sonra Yiğitbaş Veli Hazretleri Türbesi’ni ziyaret eden Bakan Selçuk, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu. Projeleri yakından takip eden Bakan Selçuk, öğrencilerle aynı sıraya oturdu.


AK Parti Manisa İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Selçuk, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde ’Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’ programına katıldı. Program öncesi, Manisa Valiliği tarafından il genelindeki ortaokullarda uygulanan kodlama eğitimi projesi kapsamında üretilen robotları inceledi.


Basına kapalı olarak devam eden programın ardından Bakan Selçuk, önce karayoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na, daha sonra ise havayoluyla Ankara Esenboğa Havalimanı’na gidecek.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 17:18
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