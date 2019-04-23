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Bakan Selçuk, koltuğunu küçük Belinay'a devretti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Bugün milli iradenin tam bağımsızlığı ve egemenliğimizin sembolü olan Gazi Meclis'imizin kuruluşunun 99'uncu yılındayız. Böyle bir yılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bilimle, teknolojiyle, kitaplarla çok daha donanmış bir gençlikle, çocuklarla dolu dolu olmasını hepimiz arzu ediyoruz" - "İnanıyoruz ki çocuklarımız bilimde, sanatta, kültürde, sporda ilerledikçe ülkemiz de çok daha büyük bir şekilde gelişmeye devam edecek" - MEV Gökkuşağı Ortaokulu öğrencisi Belinay Ceren Çoban:- "Atatürk 'Bugünün küçükleri yarının büyükleridir' diyerek bizlere verdiği önemi en güzel şekilde ifade etmiştir. Bizler de bugün burada sevincimizi ve coşkumuzu paylaşırken bizlere verilen önemin farkındayız. Büyüklerimizin bize olan bu güvenini boşa çıkarmayacağımızı bilmenizi isteriz"

23 Nisan 2019 Salı 12:08
Bakan Selçuk, koltuğunu küçük Belinay'a devretti

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak MEV Gökkuşağı Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Belinay Ceren Çoban'a devretti.

Bakan Selçuk, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli okullardan gelen öğrencileri makamında kabul etti.

Kendisini ziyarete gelen öğrencilerle tek tek tokalaşan Selçuk, makamını temsili olarak MEV Gökkuşağı Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Belinay Ceren Çoban'a devretti.

Buradaki konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramda öğrencilerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Selçuk, 23 Nisan'ın aynı zamanda Dünya Kitap Günü olduğunu belirtti.

Bu nedenle Belinay'a da bir kitap hediye edeceğini dile getiren Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün milli iradenin tam bağımsızlığı ve egemenliğimizin sembolü olan Gazi Meclis'imizin kuruluşunun 99'uncu yılındayız. Böyle bir yılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bilimle, teknolojiyle, kitaplarla çok daha donanmış bir gençlikle, çocuklarla dolu dolu olmasını hepimiz arzu ediyoruz. İnanıyoruz ki çocuklarımız bilimde, sanatta, kültürde, sporda ilerledikçe ülkemiz de çok daha büyük bir şekilde gelişmeye devam edecek."

- "Büyüklerimizin bize güvenini boşa çıkarmayacağız"

Bakan Selçuk, Belinay'a "Sayın Bakanım burada bürokratlarınız oturuyor. Onlara herhangi bir talimatınız olacak mı?" sorusunu yöneltti. Belinay Ceren ise bu soruya "Onlardan tek istediğim hep mutlu olmaları. Özellikle bugün." yanıtını verdi.

Bakan Selçuk'tan koltuğu devralan Çoban, yaptığı konuşmada, tüm çocukların bayramını kutlayarak, 23 Nisan'ın önemine ilişkin duygularını dile getirdi.

Çoban, "Bu bayramı biz çocuklara hediye eden ve tüm dünya çocuklarıyla paylaşmamızı sağlayarak bize bu mutluluğu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, bu vatan için canlarını ortaya koyan aziz şehit ve gazilerimize rahmet ve minnetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'a da kendilerini ağırladığı için teşekkürlerini ileten Çoban, 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan Tasarım ve Beceri Atölyeleri için de Selçuk'a kendisi ve arkadaşları adına teşekkür etti.

Çoban, "Atatürk 'Bugünün küçükleri yarının büyükleridir' diyerek bizlere verdiği önemi en güzel şekilde ifade etmiştir. Bizler de bugün burada sevincimizi ve coşkumuzu paylaşırken bizlere verilen önemin farkındayız. Büyüklerimizin bize olan bu güvenini boşa çıkarmayacağımızı bilmenizi isteriz." şeklinde konuştu.

Belinay Ceren Çoban, ziyarette basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. "2023 Eğitim Vizyonu'nu nasıl değerlendiriyorsunuz. Gördüğünüz eksiklikler var mı?" şeklindeki soru üzerine Çoban, "Bu bence çok iyi bir proje. Bütün arkadaşlarım ve benim için çok yararlı." dedi.

Çoban, bir basın mensubunun "Hedefleriniz, projeleriniz var mı?" sorusunu "Bugün bayramımızı kutluyoruz ve sorulara daha fazla cevap vermek istemiyorum." sözleriyle yanıtladı.

Ziyarette, Özel Bilkent Ortaokulu öğrencisi Özüm Ersoy da 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilmiş çok özel bir armağan olduğunu anlattı.

Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu öğrencisi Belinay Şirin, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel İlkokulu öğrencisi Eyüp Yılmaz, Eskişehir Bahçeşehir Koleji öğrencisi Fevzi Eren Sürmeli de Atatürk'e saygı ve sevgilerini dile getiren birer konuşma yaptı.

Ardından öğrencilerle fotoğraf çektiren Selçuk, onlara içerisinde kitapların olduğu hediyeler verdi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 12:08
  1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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  4. MEV Gökkuşağı Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Belinay Ceren Çoban
  5. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  6. Öğrenciler

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