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Bakan Selçuk Kars’ta

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kars’a geldi.

17 Mart 2019 Pazar 12:21
Bakan Selçuk Kars’ta

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kars’a geldi.


Havayoluyla Kars’a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay’ı Harakani Havalimanı’nda Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve ilgili birim müdürleri karşıladı.


Bakan Selçuk, havaalanından Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezine geçti. Karslı kardeşleriyle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Selçuk, “Biz 31 Mart akşamı inşallah büyük bir zaferle Kars’ı da taçlandıracağız. Biz AK Parti olarak hiçbir zaman Kars’ı Aydın’dan, Diyarbakır’dan, İstanbul’dan ayırmadık. Türkiye’nin bütün illerine, ilçelerine aynı hizmeti götürmeye çalıştık, öyle de yapmaya devam edeceğiz. Biz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak hem sosyal hizmetlerde, sosyal hizmetler olsun, sosyal güvenlik olsun, yardımlar olsun bütün illerimize aynı mesafede olup hizmetleri götürmeye devam ediyoruz” dedi.


18 Mart Çanakkale Zaferi’ne de değinen Bakan Selçuk, “Yarın biliyorsunuz 18 Mart Çanakkale Zaferi, bizim tarihimiz Çanakkale, Sarıkamış birçok destanla övünür. İnşallah sizlerle beraber bugün şehit yakınlarımız ve gazilerimizle beraber bir program yapacağız. AK Parti bizim için gönüllerimizin partisi, Kars’ı tekrar gönül belediyeciliği ile buluşturmamız gerekiyor. İnşallah sizlerle beraber bu işi de başaracağımıza inanıyorum” ifadesini kullandı.


Bakan Selçuk ve beraberindekiler daha sonra Kazımpaşa esnafını ziyaret ederek, esnafın taleplerini dinledi. Bakan Selçuk esnaf ziyaretinde alışveriş de yaptı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:21
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