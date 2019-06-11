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Bakan Selçuk İsviçre'de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ILO'nun 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Katar İdari Kalkınma, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yusuf bin Muhammed el Osman Fahro ile görüştü- Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut işgücü anlaşmasının tadil edilmesi ile aile, kadın ve sosyal işler alanında yeni bir mutabakat zaptı imzalanmasının yol haritası ele alındı

11 Haziran 2019 Salı 17:42
Bakan Selçuk İsviçre'de

CENEVRE (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ILO'nun 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Katar İdari Kalkınma, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yusuf bin Muhammed el Osman Fahro ile bir araya geldi.

Bakan Selçuk, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Katarlı mevkidaşıyla görüştü.

Çalışma hayatı ile aile ve sosyal politikalar alanlarındaki iş birlikleri konularının gündeme geldiği görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut iş gücü anlaşmasının tadil edilmesi ile aile, kadın ve sosyal işler alanında yeni bir mutabakat zaptı imzalanmasının yol haritası ele alındı. Görüşmede mutabakat zaptının gelecek ay netleştirilmesi planlandı.

Bakan Selçuk'a görüşmede, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ile Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:42
  1. 108. Uluslararası Çalışma Konferansı
  2. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk

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