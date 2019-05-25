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Bakan Selçuk, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "23 Haziran seçimlerinde oynanan bu kirli oyunu da hep beraber bozacağımıza inanıyorum"

25 Mayıs 2019 Cumartesi 23:38
Bakan Selçuk, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "23 Haziran seçimlerinde oynanan bu kirli oyunu hep beraber bozacağımıza inanıyorum." dedi.

Beykoz Meydanı'ndaki iftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada, ramazanın Kur'an, rahmet ve mağfiret ayı olduğunu kaydetti.

Sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman milletiyle beraber olan bir liderin izinden yürüdüklerini belirten Selçuk, "Biliyoruz ki AK Parti gönüllerin partisidir. AK Parti milletine aşkla hizmet etmeyi kendine görev bilen bir partidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'ye güven ve istikrar kazandırdıklarını dile getiren Selçuk, şunları söyledi:

"Hamdolsun Türkiye'nin her bölgesinde, her ilinde, her ilçesinde milletimizin büyük bir teveccühü ile karşılaşıyoruz. 17 yıldır milletimizden aldığımız güçle sizlere hizmet üretiyoruz. Laf değil hizmet üretiyoruz, icraat üretiyoruz. Yapacağımız sözü veriyor, verdiğimiz sözü zamanında yerine getiriyoruz. AK Parti her zaman yerli ve milli duruşuyla aziz milletimizin sesi oldu, gücü oldu. Güven ve istikrarın adresi oldu. Biz bu yetkiyle geleceğin güçlü Türkiye'sini sizlerle birlikte inşa etmeye devam edeceğiz inşallah. Bizim birlikteliğimiz, ezan ve bayraktadır. Vatan ve millet aşkındadır. Ruhunu 15 Temmuz'dan alan Cumhur İttifakı'ndadır. AK Parti iktidarları 17 yıldır her zorluğun üstesinden işte bu aşkla, bu şevkle, bu samimiyetle, tevazu ve samimiyetle çalışarak geldi."

Selçuk, son 10 yılda büyük hizmetlere imza attıklarını anlatarak, "Bugün baktığımız zaman 'eski Türkiye nerede, şimdiki Türkiye nerede' diyebileceğimiz bir noktadayız. Son on yılda büyük hizmetlere imza attık. Hayal denilen icraatları gerçekleştirdik. Vatandaşımız bugün nüfusumuzun yüzde 90'ını kapsayan bir sağlık güvencesi sistemine, hayal dediğimiz şehir hastanelerine kavuşmuş durumdadır. Neredeyse ramazan ayının sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta 12,5 milyon emeklimiz, bayramlarda verdiğimiz biner liralık ikramiyesini alacak." ifadelerini kullandı.

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine değinen Selçuk şunları söyledi:

"Biliyorsunuz İstanbul seçimlerindeki usulsüzlükler nedeniyle YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Gücünü milletten alan bir parti olarak, demokrasilerde son kararı milletin verdiğine inanan bir parti olarak, tekrar sizlerin huzurundayız. AK Partiyi 2002'den bu yana her seçimde birinci parti yapan hep sizler oldunuz. Bizler de hamdolsun bugüne kadar milletimizin yüzünü ak ettik, ak etmeye de devam edeceğiz. 23 Haziran seçimlerinde oynanan bu kirli oyunu da hep beraber bozacağımıza inanıyorum."

Gençlere bir müjde vermek istediğini anlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şunları kaydetti:

"Haziran ayında Sosyal Çalışma Programımızı başlatıyoruz. Bu programda üniversite öğrencilerimiz, yaz boyunca geçici süreyle çalışacaklar. Bu, gençlerimizin topluma faydalı hizmetlerde bulunmalarını sağlayacak, hem de bir nebze cep harçlıklarına katkı sağlayacak. Biz gençlerimize her daim güvendik ve güvenmeye de devam edeceğiz. Gençlerimizin cesaretine ve girişimciliğine güveneceğiz."

İftara, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç da katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 23:38
  1. Beykoz
  2. Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

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