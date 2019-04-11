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Bakan Selçuk'tan çeyiz hesabı müjdesi! 17 Nisan'da başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı açtıranlar ödemeler için başvuruların 17 Nisan'da başlayacağını söyledi.

11 Nisan 2019 Perşembe 11:09
Bakan Selçuk'tan çeyiz hesabı müjdesi! 17 Nisan'da başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatların 17 Nisan’da başlayacağını, ilk ödemelerin ise Mayıs ayı içerisinde yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, 3 yıllık süreyi doldurarak evlenen katılımcıların gerekli müracaatları hesaplarının bulunduğu bankalara yapabileceklerini kaydetti.

“15 bankada 22 bin 344 kişi çeyiz hesabı açtı”

Bakan Selçuk, 15 bankada 22 bin 344 katılımcının Çeyiz Hesabı açtığını söyledi ve Çeyiz Hesabı açanların evlilik tarihinden önce en az 3 yıl düzenli ödeme yapmaları gerektiğine de işaret etti. Selçuk, kişilerin 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yaptıkları takdirde Devlet Katkısı ödemelerini alabileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, “18 yaşından küçükler adına veli veya yasal vasi tarafından çeyiz hesabı açılabilir.” hatırlatmasında da bulundu.

“Devlet katkısı katılımcıların birikimlerinin en az yüzde 20’sine karşılık geliyor”

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 2019 yılı için Çeyiz Hesabında katılımcıların yatıracağı aylık alt limitin 155 lira 26 kuruş, üst limitin ise 1.552 lira 65 kuruş olduğunu dile getirdi. Selçuk; üç aylık ödemeyi seçenlerin bu rakamların üç katını yatırabileceğinin de altını çizdi.

Bakan Selçuk, çeyiz hesabına yapılan devlet katkısı oranlarına ilişkin de bilgi verdi:

“3 yıllık birikim sonucunda alınacak Devlet Katkısı oranı yüzde 10’dan yüzde 20’ye, verilebilecek en yüksek tutar 4 bin liradan 6 bin 500 liraya;

4 yıllık birikim sonucunda alınacak Devlet Katkısı oranı yüzde 15’ten yüzde 22’ye, verilecek en yüksek tutar 4 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya;

5 yıl ve üzerindeki sürede alınacak Devlet Katkısı oranı yüzde 20’den yüzde 25’e, verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarılmıştır.”

Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ile yuva kurmayı düşünen gençleri tasarruf etmeye teşvik etmek ve biriktirdiği meblağa belirli bir oranda devlet katkısı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 11:09
  1. ehra Zümrüt Selçuk
  2. çeyiz hesabı desteği
  3. çeyiz hesabı başvuru

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