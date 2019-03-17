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Bakan Selçuk, Engelsiz Yaşam Merkezinde kalanlarla şarkı söyledi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kars'ta, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret ederek, burada kalanlarla şarkı söyledi

17 Mart 2019 Pazar 17:34
Bakan Selçuk, Engelsiz Yaşam Merkezinde kalanlarla şarkı söyledi

KARS (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ziyaret ettiği Engelsiz Yaşam Merkezinde kalan vatandaşlarla şarkı söyledi.

Bakan Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kars'ta, çağrı merkezini ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.

Daha sonra Selçuk, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile Engelsiz Yaşam Merkezine geçti.

Engelsiz Yaşam Merkezinde incelemelerde bulunan Selçuk, Kars Valisi Türker Öksüz'den bilgi aldı. Burada kalan engelli vatandaşlarla sohbet eden Selçuk, sorunlarını ve isteklerini dinledi. Bakan Selçuk, burada merkezde kalan vatandaşlarla şarkı söyledi.

Kars'taki programlarının ardından Sarıkamış ilçesine geçen Bakan Selçuk ve beraberindekiler, yapımı devam eden Ay-Yıldız tören alanını inceledi.

Selçuk, burada yapılan çalışmalar hakkında Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ve Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy'dan bilgi aldı.

Bakan Selçuk daha sonra Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:34
  1. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  2. Kars

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