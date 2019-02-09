0553 313 94 23

Bakan Selçuk doğduğu köyü ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi- Bakan Selçuk:- "Köyümüzün, civar köylerin, Gölbaşı'nın kalkınması için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Biz sizin sadece desteğinizi bekliyoruz"

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:44
Bakan Selçuk doğduğu köyü ziyaret etti

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi.

Hemşehrilerini ziyaret eden Selçuk, yağmura rağmen yoğun ilgiyle karşılandı. Bakan Selçuk'a baba ocağını ziyaretinde eşi Rana Selçuk da eşlik etti.

Selçuk, Gölbaşı'nda AK Parti ve MHP'nin seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret ettiğini belirterek, yapılması planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Köy ve ilçelerin kalkınması için çalışacaklarını vurgulayan Selçuk, "Sizinle beraber burada güzel şeylere imza atacağız. Köyümüzün, civar köylerin, Gölbaşı'nın kalkınması için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Biz sizin sadece desteğinizi bekliyoruz. 'Bu bakan, bu köyden çıktı da ne oldu' dedirtmeyin. Bizden desteklerinizi esirgemeyin." diye konuştu.

Selçuk, Emirler Mahallesi'nin ardından Bezirhane ve Selametli mahallelerini de ziyaret etti.

Ziyarete Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ile AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan da katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 18:44
  1. Emirler Mahallesi
  2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars'ta su kanalına düşen kişi kurtarıldı
    1. Kars'ta su kanalına düşen kişi..
    2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    3. Millet İttifakı, Manisa adaylarını..
    4. Voleybol: Efeler Ligi
    5. Bakan Kasapoğlu, Ankara TOHM'da..
    6. Kahramanmaraş'ta CHP'nin aday tanıtım..
    7. Bartın merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    8. Muğla'da Badem Çiçeği Festivali
    9. Ergani'de 10 erkeğe karşı yarışan..
    10. El Salvador'un Filistin asıllı..
    11. Huawei'nin Türkiye hedefi
    12. Kartal'da bina çökmesi
    13. Maçın ardından
    14. Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü,..
    15. Brezilya'da futbol kulübündeki yangın
    16. "Ne yazık ki 10-15 senedir 'Adayım'..
    17. Milli Eğitim Bakanı Selçuk,..
    18. Bakan Kasapoğlu, başkent derbisini..
    19. Malezya ve Yunanistan'a ait 2 gemi..
    20. Beşiktaş-Bursaspor maçından notlar
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!