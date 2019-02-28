Bakan Selçuk, doğduğu ilçeyi ziyaret etti

ORDU (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğduğu Ordu'nun Ulubey ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Selçuk, eski Kültür ve Turizm Bakanı olan babası Atilla Koç'un, Ulubey Kaymakamı olarak görev yaptığı, kendisinin de doğduğu Ulubey ilçesini ziyaret etti.

İlçe girişinde kalabalık tarafından karşılanan Selçuk, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Selçuk'a burada çiçek ve "Ulubey" yazılı atkı hediye edildi.

Bakan Selçuk, Giresun'un Bulancak ilçesinde, 26 Kasım 2018'de, kara yolunda durdurulmak istenen otomobilin polislere çarpması sonucu şehit olan polis memuru İmdat Berçin'in (46) ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

Daha sonra ilçede faaliyet gösteren tekstil fabrikasına geçen Selçuk, gençlerin "Burası Ulubey, burada iş var" sloganıyla karşılandı.

Bakan Selçuk'a, karşılama sırasında babasının görevi sırasında ilçede çekilen fotoğrafı takdim edildi. Bir öğrenci de Bakan Selçuk'a kara kalemle yaptığı resmini hediye etti.

Bakan Selçuk, işletme sahibinden çalışmalar hakkında bilgi aldı, çalışanlarla sohbet etti.

Selçuk, Altınordu ilçesindeki Altaş Yağ Fabrikasını da ziyaret etti.