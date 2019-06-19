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Bakan Selçuk, Büro Memur-Sen İstanbul Buluşması’na katıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yakın zamanda 5.

19 Haziran 2019 Çarşamba 22:21
Bakan Selçuk, Büro Memur-Sen İstanbul Buluşması’na katıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yakın zamanda 5. toplu sözleşme görüşmelerine başlayacaklarını belirterek, “Şimdiden kamu personelimiz için, toplu sözleşmenin sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizlerden aldığımız güç ve destekle her zorluğun üstesinden gelerek ilk günkü aşkla 17 yıldır ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz” dedi.


Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmen Evi’nde gerçekleşen Büro Memur-Sen İstanbul Buluşması’na Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Büro Memur -Sen Genel Başkanı Metin Yılancı Memur-Sen’e Bağlı sendikaların başkanları ile çok sayıda memur katıldı. Program öncesi şehitlere dua edilerek İstiklal Marşı okundu.


Programda konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “7 yılda toplu sözleşme dâhil memurlarımızın sendikal haklarının, çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik çok önemli adımlar attık. Bunlardan en önemlisi şüphesiz kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları için toplu sözleşme imkânı sunan 2010 Anayasa referandumudur. 2012 yılında yürürlüğe giren yasa doğrultusunda toplam dört toplu sözleşme gerçekleştirdik” dedi.



“Yakın bir zamanda 5. Toplu Sözleşme görüşmelerine de başlayacağız”


Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Yakın bir zamanda 5. Toplu Sözleşme görüşmelerine de başlayacağız, Şimdiden kamu personelimiz için, toplu sözleşmenin sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizlerden aldığımız güç ve destekle her zorluğun üstesinden gelerek ilk günkü aşkla 17 yıldır ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz” şeklinde konuştu.



“İstanbul’a son 17 yılda toplam 304 milyar lira yatırım yaptık”


Bakan Selçuk, “Bugün artık, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için canla başla çalışıyoruz. Ama malum zihniyet ne yapıyor? Hükümetimizin milletimizin lehine yaptığı hemen her icraata karşı çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; İstanbul’a son 17 yılda toplam 304 milyar lira yatırım yaptık. Bilgi ve tecrübeleriyle ülkemizin gurur kaynağı Sayın Binali Yıldırım Beyefendiyi Başkan seçeceğiz. İstanbul’u ehline emanet edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Programda konuşan Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “31 Mart’tan sonra Mart’ın sonu bahar diyenleri Mart’ın sonunda kara kış getirdiği bir iklim ile uğraşıyoruz. Yerel yönetimlerde CHP, HDP’nin aldığı belediyelerde 55 tane sözleşmeli arkadaşımızın işine son verildi. 100 arkadaşımız sürgün edildi. Reklam yüzünü ekranda gösterip emekçinin hakkına, hukukuna ilişkin cümle kuran Sayın Kılıçdaroğlu’na ben bugün rapor açıklarken tekrar çağrıda bulundum. Bu belediyelerden hesap sormayacak mısın? Sendikalar bugün sokakta Ankara’ya yürüyoruz. Yarın emek ve adalet yürüyüşü ile Ankara’ya yürüyoruz. Ne için, sürdürmeler, yıldırmalar, baskılar, şantajlar bunun için yürüyoruz. Ama ana muhalefet liderinin ağzını bıçak açmıyor” şeklinde konuştu.


Büro Memur -Sen Genel Başkanı Metin Yılancı ise, “Biz bugün yapmamız gerekenleri bugün yapmasak yarın yapmamız gerekenden daha fazlasını yapsak ta anlamı olmayacak. Biz bugün yapmamız gerekeni yapacağız. Bugün biz 10 kilo taşımak imkanımız varsa biz bunu taşımaktan itina ediyorsak yarın 100 kilo taşısak da bir fayda etmeyecek. Onun için bizim başka ülkemiz yok, başka vatanımız yok. Onun için biz bu ülkeyi diz çöktürmeyeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 22:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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