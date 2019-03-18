Bakan Selçuk: "Bugün yazılı bir destanı dinleme günü"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün, tarih sahnesine çıktığı günden beri tüm coğrafyalarda merhameti, adaletiyle nam salmış bir milletin bağımsızlık günü aslında. Bugün yazılı bir destanı dinleme günü, büyük bir aşkın yürekten yaşandığı bir gün" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen ’18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni’nde konuştu. Bugünleri hatırlamanın sıradan bir iş olmanın ötesinde olduğunu belirten Selçuk, "Tarihi bir ders olarak, imtihan olarak görmek bakımından oldukça önemli. Bu tür günlerde bizim yaptığımız işlerin ne kadar güçlü olduğu çalışmalarımızın ne kadar büyük çaba içerdiği çok önemli. Çünkü, biz geçmişimizle ancak bu şekilde helalleşebiliriz. Çok çalışarak, didinerek, geleceğe ilişkin olarak muhteşem bir mirasın mirasçıları olarak geleceğe dair kendi ödevlerimizi ne kadar iyi yaptığımızı görerek bu helalleşmeyi sağlayabiliriz. Yoksa, bunları tekrar tekrar anmak, belirli günlerde anmak bu işin yüreğe inmediğini sadece dilde olduğunu gösterir. Çanakkale Zaferimizin 104’üncü yılını bugün tekrar hatırlıyoruz. Aziz Türk milletinin ilelebet var olacağını tüm dünyaya tekrar tekrar gösteren, Türk milletinin en büyük kurtuluş destanlarından birisini yazan, dünya tarihindeki en gerçek kahramanları, kınalı kuzularımızı yad etmek üzere bugün buradayız" ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Bugün, tarih sahnesine çıktığı günden beri tüm coğrafyalarda merhameti, adaletiyle nam salmış bir milletin bağımsızlık günü aslında. Bugün yazılı bir destanı dinleme günü, büyük bir aşkın yürekten yaşandığı bir gün" şeklinde konuştu.

Programda, Bakan Ziya Selçuk’un kaleme aldığı şiirin yer aldığı video izletildi. Törende, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi. Programda, öğrenciler tarafından günün anlamını anlatan etkinlikler sergilendi.