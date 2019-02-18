0553 313 94 23

Bakan Selçuk, Bilim Sanat Merkezi açtı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Anne, babalara bunu özellikle vurgulamak isterim. Nasıl parmak izimiz sıra dışıysa bütün çocuklarımız da sıra dışıdır ve kendilerine özgü bir müfredatı hak ederler. Her çocuğun müfredatı kendi içinde saklıdır ve bizim için aslolan vazife, çocuğun yaradılışta sahip olduğu bu müfredatı açığa çıkarmaktır"

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:02
Bakan Selçuk, Bilim Sanat Merkezi açtı

SAMSUN (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tokat'ta Bilim Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak ve açılışlar için kente gelen Bakan Selçuk, Vali Ozan Balcı ile Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu makamında ziyaret etti.

600 Evler Mahallesi Okullar Kampüsündeki Bilim Sanat Merkezi'nin açılışında konuşan Selçuk, çocukları selamlayarak bu milletin geleceğinin çocuklar olduğunu söyledi.

Bilim sanat merkezlerinin sıra dışı çocuklar için sıra dışı eğitimler verileceğinden söz edildiğine işaret eden Selçuk, "Aslında sıra dışı olmayan çocuk yoktur." dedi. Selçuk, şöyle devam etti:

"Anne, babalara bunu özellikle vurgulamak isterim. Nasıl parmak izimiz sıra dışıysa bütün çocuklarımız da sıra dışıdır ve kendilerine özgü bir müfredatı hak ederler. Her çocuğun müfredatı kendi içinde saklıdır ve bizim için aslolan vazife çocuğun yaradılışta sahip olduğu bu müfredatı açığa çıkarmaktır. Bilim sanat merkezleri de bu tür durumlarda her bir çocuğumuzun içinde saklı olan müfredatı ortaya çıkarma çalışmalarında bir araç olarak güzel bir faaliyet, güzel bir işlev yürütüyor."

- "Tüm evlatlarımızın kendi okullarında bu tür hizmetlerden yararlanıyor olması bizim vizyonumuz"

Milli Eğitim Bakanlığının Vizyon 2023 belgesine değinen Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığının bu çerçevedeki genel hedefi ve vizyonu 'Vizyon 2023' belgesinde ifade edildiği gibi her okulumuzun tasarım beceri atölyeleri marifetiyle bu tür bir hizmetin verilebiliyor olması ve bütün çocuklarımızın Türkiye'deki tüm evlatlarımızın kendi okullarında bu tür hizmetlerden yararlanıyor olması. İnşallah birkaç sene içerisinde de bu hayalimizi, bu hedefimizi ortaya koymuş olacağız." diye konuştu.

Merkezin açılmasında, hazırlanmasında emeğe geçen herkese teşekkür eden Selçuk, buradaki çalışmaların çok daha yükselerek devam etmesi için Bakanlık olarak büyük destek sağlayacaklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından Selçuk ve beraberindeki protokol üyeleri, merkezin açılışını yaptı.

Daha sonra, Karşıyaka Ortaokulunu ziyaret eden Bakan Selçuk, öğrencilerle bahçede tenis oynadı. Öğrencilerin voleybol maçını izleyen Selçuk, ardından sınıfları gezerek oluşturulan tasarım atölyesinde mobilya tornasının başına geçti. Atölyede tahta baskıları inceleyen Selçuk, yöreye özgü tahta baskı bastı.

Öğrencilerle fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrılan Bakan Selçuk, Tokat İmam Hatip Lisesine geçti. Bakan Selçuk, okulun bahçesinde öğrencilerden oluşan mehter takımı ile karşılandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:02
  1. açılış
  2. Bilim sanat merkezi
  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  4. Tokat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merve Nur Eroğlu'nun hedefi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
    1. Merve Nur Eroğlu'nun hedefi 2020 Tokyo..
    2. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    3. EYU- Der yönetimiKutlu ile bir araya..
    4. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    5. Şampiyon halterci gözünü Avrupa'ya..
    6. Çaldıklar malları sosyal medyada satan..
    7. Vitraspor lider Aliağaspor’u devirdi
    8. Ekipler göçük alanına ulaştı,..
    9. Eşi ’satamazsın’ dedi, şimdi..
    10. Bim aktüel ürünler kataloğu Bim aktüel..
    11. İzmit’in çocuklar bu sokakta oynuyor
    12. Dondurucu soğukta su arızası onarımı
    13. Vali, çini atölyelerini ziyaret etti
    14. Rektörler,‘Yeni Nesil Üniversite..
    15. Eğitim-Bir-Sen’de Ali Yalçın bir kez..
    16. Bin Selman talimat verdi: Hepsini..
    17. Bomba iddia! Mesut Özil sezon sonu..
    18. e-tanzim satışları İstanbul'da da..
    19. Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 9..
    20. Osmaneli Belediyesi Turizm..
    21. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    22. Sosyal medya fiziksel şiddete geçti
    23. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı..
    24. Kayaklı koşuda Dünya Şampiyonası..
    25. Bakan Selçuk, Bilim Sanat Merkezi açtı
    26. Giresun’un yaylaları 4 mevsim yöre..
    27. Döviz kurları
    28. Cebelitarık’ta kriz
    29. Öykü Günleri dolu dolu geçti
    30. Eşyanıza bağımlı olabilirsiniz
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?