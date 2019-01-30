Bakan Selçuk açıkladı: Şubat ayında başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada temel liselerin kapatılmasına ilişkin, "Hazırlıklarımız bitti, herkes rahat olsun. 2023 vizyonuyla dönüşüm tasarlıyoruz. Pilot çalışmaları şubat ayında başlayacak. Önümüzdeki öğretim yılında okullarımızın takibiyle ilgili veriye dayalı yönetim sistemine geçiyoruz.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk temel liselerin kapanmasının sürpriz olmadığını belirterek, "İhtiyaç ve talep konusunda çok net bir yol haritamız var. Sürpriz yok, 4- 5 sene önce alınmış kararlar" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasından satır başları şöyle:

"Net bir yol haritasına sahibiz"

Biz eğitim sisteminin yapısal dinamiklerinde yapacağımız çalışmalarla bir dönüşümü tasarlamaya gayret ediyoruz. Yoksa birkaç sene önceden beri belirlenen ve zaten okullara dönüşmesi beklenen kuruluşlarımızın alacağı yolda elbette katkılarımız olacak. Ve ne yapabilirsek bu sürecin sancısız şekilde gelişmesi için her türlü çabayı göstereceğiz.



Dershaneler meselesi de bilinen, sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarının ne olduğunun açık şekilde bilindiği bir husus. Bu bağlamda ben bütün velilerimize açıklıkla ifade etmek isterim. Yerine ne koyacağımız konusunda ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda net bir yol haritasına sahibiyiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda açıklama fırsatımız olacak, hazırlıklarımız bitti.

"Bir sürpriz yok"

Biz elimizden geldiği kadar sürpriz yapmayacağız derken; bir sürpriz yok. Bu 4-5 sene önce alınmış olan ve bundan sonrası için de nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi ilgili aktörlerle açıklıkla paylaşacağız. Ben sadece bu konunun velilerimiz tarafından dikkatle ele alınmasına önem verdiğimi belirtmek isterim. Çünkü bu konunun istismarı söz konusu olabilir, kötüye kullanılması gibi girişimler söz konusu olabilir. Bunların engellenmesiyle ilgili biz her türlü önlemi alma imkanına sahibiz ve ısrarla da takip edeceğiz.