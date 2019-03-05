Bakan Selçuk açıkladı: Hazırlıklar tamamlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık." dedi.05 Mart 2019 Salı 10:28
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısına konuk oldu.Eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayan ve değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık" ifadesini kullandı.
Hazırlıklar tamamlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.
1 ay içinde yapay zeka stratejisi
Bakanlığımızın yapay zeka stratejisi bir ay içinde çıkacak. Bu strateji ile ilgili dijital altyapı kuruyoruz.