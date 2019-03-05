Bakan Selçuk açıkladı: Hazırlıklar tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık." dedi.

05 Mart 2019 Salı 10:28
Bakan Selçuk açıkladı: Hazırlıklar tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısına konuk oldu.Eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayan ve değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık" ifadesini kullandı.

Hazırlıklar tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

1 ay içinde yapay zeka stratejisi

Bakanlığımızın yapay zeka stratejisi bir ay içinde çıkacak. Bu strateji ile ilgili dijital altyapı kuruyoruz.

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