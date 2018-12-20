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Bakan Selçuk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

20 Aralık 2018 Perşembe 09:55
Bakan Selçuk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi

Bakan Selçuk, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde birer olmak üzere 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde All Jadallah'ın çektiği İsrail sınırında toplanan Filistinlilerin "Hazırlık ve Uyarı Cuması" adlı gösteride engelli bir Filistinlinin yer aldığı "Direnişe 'Engel' Yok" fotoğrafına oy veren Selçuk, "Burada engelleri aşan bir kardeşimiz var. Her daim Filistinlilerin yanında olacağız." dedi.

Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" fotoğrafına oy veren Selçuk, bu fotoğrafın Bakanlığı ile ilgili bir fotoğraf olduğunu belirterek, Ali Dede'nin yanan evinin Bakanlığının Bolu İl Müdürlüğünce yenilendiğini hatırlattı.

Bakan Selçuk'un spor kategorisindeki tercihi ise Ali Atmaca'nın Bursa'da çektiği "Ata Sporu" fotoğrafı oldu. Nüfus kütüğünün Bursa'da olduğunu belirten Selçuk, ata sporunu her zaman desteklediklerini söyledi.

Bir fotoğraf daha seçme hakkı olması halinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçikten İlk İftar" başlıklı fotoğrafı oylayacağını belirten Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fotoğraflarınızı çok beğeniyorum. Daha da fazla infografiklerinizi çok beğeniyorum. Fotoğraflarınızın hepsi çok çarpıcı ve güzel oluyor. Önceki senelerde de takip ediyordum. Bu sene seçmem de ayrı bir güzellik oldu."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 09:55
  1. Bursa
  2. Bolu
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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