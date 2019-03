Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mesleki eğitimi, bizim dış ticaret açığımızla, ithalat ve ihracat kapasitemizle ilgili görüyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ve son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Selçuk, Bakanlığın mesleki eğitimde sektörle yaptığı iş birliklerini artırdığına işaret edilerek bu alandaki yeni hedeflerin sorulması üzerine, mesleki eğitimi çok önemsediğini vurguladı.

Eğitimi hep ekonomi ve demokrasi ile ilişkilendirdiğini aktaran Selçuk, bu nedenle Türkiye'de yükseköğretimde sıkışmış genç nüfusu daha ortaöğretimdeyken gerçekçi biçimde belirli alanlara ve işlere yöneltmek gerektiğini belirtti.

Bütün öğrencilerin yüksekokul, üniversite mezunu olduğu bir sistemin tıkanmamasının mümkün olmadığına dikkati çeken Selçuk, bunun hem istihdam hem de sosyal politikalar açısından risk oluşturduğunu söyledi.

Organize sanayi bölgelerindeki meslek liselerinin ortak yönetimi ve sektörün ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yaklaşık 30 yıldır TOBB ile yapılması beklenen bir protokolün geçen hafta imzalandığını hatırlatan Selçuk, bu durumun büyük bir sevinç yarattığını vurguladı.

Selçuk, şöyle konuştu:

"Mesleki eğitimi, bizim dış ticaret açığımızla, ithalat ve ihracat kapasitemizle ilgili görüyoruz. Türkiye'de mesela plastik sektörü, Avrupa'da ikinci, dünyada altıncı sırada. Fakat bakıyoruz ki okulda bunun karşılığı tam olarak yok. Diyelim ki mikromekanik diye bir alan var, saat tamiri veya benzer küçük makinelerin tamiri... Ama bizim (bu alanda) bir tane mezunumuz yok. O zaman okul şunu dikkate almalı, hayat neyi gerektiriyor, dünyadaki ekonomi neyi gerektiriyor, yüksek teknolojiye giden bir ülkenin, 'yerli ve milli teknoloji' diyen bir ülkenin neden teknoparklarında liseleri yok? Neden ASELSAN'ın içerisinde optik gibi belli konularda bizim okullarımız yok? Bunu uzun yıllardır soruyoruz.

Bu söylediklerimin hepsinin protokolleri imzalandı ve iş garantili liselerin anlaşmaları yapıldı. Mesela turizmde yapıldı. Şu anda açtığımız 11 turizm lisesi modeli var, çalışıyor. Onlarca kuruluş, 'Eğer o model varsa biz finanse edelim, biz yardımcı olalım, biz destekleyelim. O okuldan biz de istiyoruz.' diye talepte bulunuyor. Bunların hepsi iş garantili talepler."

- "Okulların üretiminde bir patlama olacak"

Bakan Selçuk, mesleki teknik okullarda bütün dünyanın bildiği işbaşı öğretime önem verdiklerini, mesleki eğitimde üretimdeki yüzde 15 hazine kesintisini yüzde 1'e indirdiklerini hatırlattı. Selçuk, "Dolayısıyla okulların üretiminde bir patlama olacak. Çocuk doğrudan doğruya üretime, uygulamaya geçecek." dedi.

Bakan Selçuk, "'Öğrencileri son sınıfta staja alalım' şeklindeki bir yaklaşımla bir meslek insanının yetişmesi çok da mümkün değil. O yüzden de teorik dersleri 12'nci sınıfa doğru aldık. Tümüyle standartları, dünyanın ihtiyacına göre modelledik." dedi.

"Artık diyoruz ki her yer okuldur, her yer öğrenme yeridir. Sadece benim çocuklarımın, öğretmenlerimin standartlarını korumak şartıyla." diyen Selçuk, bunun için bir rahatlama oluştuğunu ve sektörün her yerde okul açmak istediğini vurguladı.

- "Mesleki ve teknik eğitim şahlanıyor" deniyor



Meslek lisesi mezunlarının sadece yüzde 8'i alanında çalıştığını, yüzde 92'sinin ise çalışmadığını bildiren Selçuk, "Alana yöneltiyoruz, çünkü sahanın, sektörün ihtiyacı var." diye konuştu.

Odalar Birliğinde yaptıkları toplantılar ve sektör temsilcilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı toplantılarda, iş dünyasının bu konudaki memnuniyetine şahit olduklarını ifade eden Selçuk, iş dünyasında "mesleki ve teknik eğitim şahlanıyor, mesleki teknik eğitimde artık sahanın ihtiyacı dikkate alınıyor" görüşünün hakim olduğunu aktardı. Bakan Selçuk, "Mesela bu konuda 8 maddeden söz ediyorlar, şunlar olsaydı diye çok uzun yıllardır. O maddelerin şu anda 7 tanesi bitti, bir tanesi kaldı." ifadesini kullandı.

İnsan yetiştirmeyi endüstriye adam hazırlamak olarak görmediklerine işaret eden Selçuk, eğitimin insan için olması gerektiğini belirterek, "Biz bunu dikkate alarak çift kanatlı dediğimiz bir yaklaşım içinde sektörle irtibatımızı sürdürüyoruz. Yoksa azgın bir kapitalizm yaklaşımına teslim etmemiz elbette söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)