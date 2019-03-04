Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak04 Mart 2019 Pazartesi 15:53
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Selçuk, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
YORUM YAZ