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Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak

04 Mart 2019 Pazartesi 15:53
Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Selçuk, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:53
  1. AA Editör Masası
  2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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