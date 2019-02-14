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Bakan Selçuk; “31 Mart seçimlerini zaferle taçlandıracağız”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Mart’taki yerel seçimlerini zaferle taçlandıracaklarına inandıklarını belirtti.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:53
Bakan Selçuk; “31 Mart seçimlerini zaferle taçlandıracağız”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Mart’taki yerel seçimlerini zaferle taçlandıracaklarına inandıklarını belirtti.


Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Selçuk, İstanbul Çekmeköy’de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya’nın Eskişehir’de bulunan ailesi ile görüştü. Bakan Selçuk, ardından Pazar günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Buradan da AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı’nın seçim koordinasyon ofisini ziyaret eden Bakan Selçuk, Eskişehir’de Cumhur İttifakı’nın kazanacağına inandıklarını kaydetti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “31 Mart akşamında yaşayacağımız bir zaferin nişanelerini görüyoruz burada. İnanıyoruz ki 31 Mart akşamı burada Cumhur İttifakının bir zaferini yaşayacağız. Eskişehir inşallah Büyükşehir Belediyesine kavuşacak. Çünkü AK Parti milletin kendisi demek. AK Parti belediyecilikte en önde giden partidir. AK Parti çalışmak demek, üretmek demek. Dolayısıyla biz tevazu, samimiyet ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 31 Mart akşamı bu zaferi yaşayacağımıza canı gönülden inanıyorum. Hep beraber çalışacağız. Beraber çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Bu süreci beraberce, çok başarılı bir şekilde geçireceğiz inşallah. 31 Mart’taki yerel seçimleri zaferle taçlandıracağımıza inanıyoruz. Bütün belediye başkan adaylarımızı da tebrik ediyorum” dedi.


Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a ziyaretlerinde AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay’ın yanı sıra AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:53
  1. doğa

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