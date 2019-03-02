Bakan Selçuk: 17 yılda sosyal yardım bütçemizi 21 kat artırdık
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "17 yılda sosyal yardım bütçemizi 21 kat artırarak 43 milyar liraya çıkardık. Bugüne kadar toplam 289 milyar lira vatandaşlarımıza sosyal yardım ulaştı."
02 Mart 2019 Cumartesi 13:07
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