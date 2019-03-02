0553 313 94 23

Bakan Selçuk: 17 yılda sosyal yardım bütçemizi 21 kat artırdık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "17 yılda sosyal yardım bütçemizi 21 kat artırarak 43 milyar liraya çıkardık. Bugüne kadar toplam 289 milyar lira vatandaşlarımıza sosyal yardım ulaştı."

02 Mart 2019 Cumartesi 13:07
Bakan Selçuk: 17 yılda sosyal yardım bütçemizi 21 kat artırdık

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 13:07
  1. Zehra Zümrüt Selçuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan-Hindistan sınırında karşılıklı ateş açıldı! 7 ölü
    1. Pakistan-Hindistan sınırında..
    2. Binali Yıldırım, Pendik'te
    3. İstanbul'daki terör örgütü DHKP/C..
    4. Bakan Berat Albayrak konuşuyor
    5. Kahramanmaraş'ta yarım asırlık 5 katlı..
    6. "Bu coğrafyada barışı egemen..
    7. "Fırat'ın doğusu için hazırlıklar tamam"
    8. Kocaeli’de huzur uygulaması
    9. Seçer: "Kadınlardan, çocuklardan ve..
    10. Köyden şehire akü ve siren taktığı..
    11. Kim Jong-un'a şok! Bir grup kendisini..
    12. Bakan Dönmez: "Geçtiğimiz yıl ölümlü..
    13. Trabzonspor, Kasımpaşa maçının..
    14. Pakistan-Hindistan sınırında..
    15. GTB’de genişletilmiş meclis toplantısı
    16. Kültür merkezinde enselenen..
    17. TTK İşçi Alımı Kura Çekimi Töreni'nde..
    18. Binali Yıldırım, Pendik'de yoğun..
    19. TTK’ya alınacak 100 kişi kura ile..
    20. Peugeot'dan müşterilerine uygun kredi..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...