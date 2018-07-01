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Bakan Sarıeroğlu: Yerel seçimlere şimdiden çalışmaya başlayacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Yerel seçimler bizim için çok önemli. Türkiye'yi şaha kaldıracağız. Yerel seçimlere şimdiden çalışmaya başlayacağız. Elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Birlik içinde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

01 Temmuz 2018 Pazar 08:44
Bakan Sarıeroğlu: Yerel seçimlere şimdiden çalışmaya başlayacağız

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi ile ilgili, partisinin, Ceyhan, Yumurtalık ve Karataş ilçe başkanlıklarına teşekkür ziyaretinde bulunan Sarıeroğlu, yaptığı konuşmada, yerel seçim hazırlıklarını bugün başlattıklarını belirtti.

AK belediyecilik ile vatandaşları buluşturmaları gerektiğini ifade eden Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Adana'da oluşan bu sinerji, bizi 15 ilçemizde büyük hedefe ulaştıracak. Önemli projelerimizi açıkladık. Hem tarım hem balıkçılık konusunda büyük projelerimiz başlayacak. Adana'nın kaderinin değişmesi, yerel seçimlere bağlı. Yerel seçimler bizim için çok önemli. Türkiye'yi şaha kaldıracağız. Yerel seçimlere şimdiden çalışmaya başlayacağız. Elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Birlik içinde yolumuza devam edeceğiz. "

Sarıeroğlu, seçim sonuçlarıyla tarih yazdıklarını belirtti.

Milletin vermiş olduğu yetkiyle Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiklerini ifade eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Liderimiz Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı ilk başkan yaptık. Bu yeni bir başlangıç yepyeni bir sayfa. Coşkuyu artan ivmeyle devam ettireceğiz. Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmeye devam edeceğiz. Bugünden itibaren biz yerel seçimle ilgili düğmeye bastık, startımızı verdik. Mart yerel seçimleri için 7 ay boyunca var gücümüzle çalışacağız. Daha da güzel rakamlara ulaşacağız. Bizler sizlere güveniyoruz."

Parti üyelerine seçimlerde gösterdikleri emek için teşekkür eden Sarıeroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ceyhan'da en fazla Aydınlar Mahallesi'nde yüzde 81,65, Yumurtalık Asmalı Mahallesi'nde yüzde 86,90, Karataş Dolaplı Mahallesi'nde yüzde 85.19 oy aldığını kaydetti.  

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 08:44
  1. Aydın
  2. Adana
  3. Jülide Sarıeroğlu
  4. yerel seçimler

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  • M Ali KM Ali K5 sa önce
    maraş şaha kalkamayacak! bunca sene sonunda: şahane yollar,dünya harikasi alt geçitler,ucuz emlak vergisi,ucuz su,düzenli ve ekonomik ulaşım,tertemiz bir kent mi? bunlardan bahet sayın bakan.
Bugünkü Akit

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