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Bakan Sarıeroğlu'ndan tartışmalara son noktayı koydu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, katıldığı TRT Haber canlı yayınında "Memurluk kaldırılıyor mu?" şeklinde yapılan haberlere de açıklık getirdi. Sarıeroğlu, "Mevcut düzenlemeler neyse aynı şekilde devam edecek. 3,5 milyon kamu görevlimiz var. Hepsinin içi rahat edebilir." dedi.

01 Mayıs 2018 Salı 16:06
Bakan Sarıeroğlu'ndan tartışmalara son noktayı koydu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın dün açıkladığı ekonomi paket ile ilgili TRT Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Sarıeroğlu, emeklilere hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda 1000 liralık bayram ikramiyesi verileceğini söyledi. Sarıeroğlu, ana muhalefeti de eleştirdi.

Sarıeroğlu açıklamasında, "Ana muhalefetin dediği gibi hızlıca, telaşla hazırlanmış bir paket değil. En önemli şey emeklilerimize bayram 1000 liralık bayram ikramiyesi. Ana muhalefet partisi kendi projesi olduğu yönünde iddialar ortaya koyuyor. Ben hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 11,5 milyon dosya üzerinden bu ikramiyeleri vereceğiz. SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri faydalanacak bu haktan. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz faydalanacaklar. Emekli olan geçici köy korucularımız, Kore, Kıbrıs, aylık bağlanan sivil vatandaş da faydalanacak. 12,3 milyon kişiyi inşallah bu haktan faydalanmış olacaklar." dedi.

MEMURLUĞUN KALDIRILACAĞINA DAİR İDDİALARA YANIT

Memurluğun kaldırılacağına dair iddiaların asılsız olduğunu da vurgulayan Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Memurluk ortadan mı kaldırılıyor diye söylentiler var. Sanki böyle bir adım atılacakmış gibi kara propaganda başlamış durumda. KPSS ile memur alımlarımız, sözleşmeli personel alımlarımız, kariyer mesleklerle ilgili kamuda alımlarımız devam ediyor. Bunlarla ilgili mevcut sistemimiz neyse, aynı şekilde devam edecek. 3,5 milyon kamu görevlimiz var hepsinin içi rahat edebilir. 4b’lilerin izin konusunda bizden talepleri vardı. 4b’lilerin izin sürelerini düzelttik. Bakanlar Kurulu’na sevk edildi."

"BU İLK DEFA YAPTIĞIMIZ BİR ŞEY DEĞİL"

Bakan Sarıeroğlu, CHP'nin ekonomi paketiyle ilgili "Hani kaynak yoktu" eleştirilerine de şu sözlerle yanıt verdi:

"Türkiye yüzde 7,7 büyüdü. Bu ilk defa yaptığımız bir şey değil. Biz emeklilerimizle ilgili kamu çalışanlarımızla ilgili her dönemde düzenleme yaptık. Telaş içerisinde olması gerekenler henüz adayları belli olmayanlar. Biz karıncalar gibi çalıştık. 9 ay oldu ben göreve geleli, her alanda 16 yıldır çalışıyoruz. Mutfak hazırlıklarımız var. Seçim tarihi belli oldu diye bunları gerçekleştirmeseydik haksızlık olurdu."

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 16:06
  1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
  2. CHP
  3. mmeur

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