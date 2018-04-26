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Bakan Sarıeroğlu'ndan 'kıdem tazminatı' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kıdem tazminatı konusunun ortak akıl ile birlikte çözülebileceğini, "Yaptık, oldu" şeklindeki bir modelden kimsenin memnun olmayacağını söyledi.

26 Nisan 2018 Perşembe 22:44
Bakan Sarıeroğlu'ndan 'kıdem tazminatı' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi tarafından düzenlenen "Endüstri 4.0 ve Çalışma Hayatına Etkileri" konulu programa katıldı.

 İş dünyasının talep ve beklentilerini de bildiklerini belirten Sarıeroğlu, "Kıdem tazminatı konusu ortak akıl ile birlikte çözüm üretilebilecek bir alan, 'Yaptık, oldu' şeklinde bir modelden hiçbir kimsenin memnun olabileceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

Kıdem tazminatı ile alakalı uzun yıllardır çalışmaların olduğundan bahseden Sarıeroğlu, çok ciddi bir mutfak bölümünün ortaya çıktığını ancak uzlaşı bölümünün bulunmadığını aktardı.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 22:44
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  2. çalışma bakanı
  3. Jülide Sarıeroğlu
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