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Korona Virüs Bakan resmen duyurdu! Yerli aşı müjdesi
Korona Virüs

Bakan resmen duyurdu! Yerli aşı müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşının klinik çalışmalarının tamamlanması durumunda yıl içinde kullanılabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 11:21:00 -
Bakan resmen duyurdu! Yerli aşı müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşı adayı Intranazal ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz" dedi.

Bakan Mustafa Varank ayrıca "Çelikten 200 kat daha mukavemetli, bakırdan yüzlerce kat daha iletken bir o kadar esnek ve hafif bir malzeme olan grafeni seri üreten 10 ülkeden biri artık Türkiye" açıklamasında bulundu.

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