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Bakan projeyi açıkladı: İstanbul'a 3 milyon turist getirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yenikapı'da yapılacak kruvaziyer limanının, İstanbul'a yaklaşık 3 milyon turist getireceğini ve limanın kısa sürede hizmete alınacağını açıkladı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:47
Bakan projeyi açıkladı: İstanbul'a 3 milyon turist getirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel kruvaziyer işletmeciliği yapan firmaların talepleri üzerine Yenikapı'daki dolgu alanının hemen yanına kruvaziyer liman yapımının gündeme geldiğini belirtti.

Söz konusu projenin çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu anlatan Turhan, "Yenikapı'ya kruvaziyer liman yapımını talep eden firmalar, buraya 2,5-3 milyon kruvaziyer turist getirme fırsatlarının olduğunu söylediler. Bu da İstanbul'un turizm potansiyelidir." diye konuştu.

İstanbul'un kruvaziyer liman ihtiyacının olduğuna dikkati çeken Turhan, bunu hızlı bir şekilde hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

'Yenikapı Kruvaziyer Liman Projemizi kısa sürede hizmete almayı planlıyoruz'

Proje kapsamında iki yanaşma yeri, 8 kruvaziyer gemi için toplam 3 bin metrelik rıhtım inşa edeceklerini ifade eden Turhan, 30 bin metrekarelik yolcu salonu, 120 bin metrekarelik dolguyla aynı anda burada 500 yat kapasiteli deniz terminali oluşturulacağını bildirdi.

Turhan, kruvaziyer turizmden Türkiye'nin yeteri kadar faydalanamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Limanlarımız kruvaziyer gemilerin yaklaşmasına çok müsait değil. Bunun için hem liman işletmeciliği hem de liman kapasitesi açısından gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yenikapı Kruvaziyer Liman Projemizi, önümüzdeki yıl içinde ihalesini tamamlayıp, kısa sürede hizmete almayı planlıyoruz."

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 11:47
  1. İstanbul
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  3. Yenikapı Kruvaziyer Liman Projesi

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