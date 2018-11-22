Bakan Pekdemirli: Hayvancılık için önemi bir adım atıyoruz!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Otlatma sayesinde orman altındaki ot tabakası ortadan kalkacağı için orman yangınları açısından da önleyici bir tedbir anlamına geliyor. Bu alanlardaki otlatma ücretsiz yapılacak, kesinlikle ücret alınmayacak. Yeni ağaçlandırılan sahalar ile genç fidanların olduğu sahalarda otlatmak yasak olacak" dedi.

