Bakan Pekdemirli: Hayvancılık için önemi bir adım atıyoruz!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi için önemli bir adım attıklarını belirterek "Yeni yaptığımız çalışmayla artık hayvanların zarar veremeyeceği boya gelmiş ağaçların bulunduğu orman alanlarının tümünü otlatmaya açık hale getirdik. Yani yaklaşık 12 milyon hektarlık alanı otlatmaya açtık" dedi.22 Kasım 2018 Perşembe 09:41
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Otlatma sayesinde orman altındaki ot tabakası ortadan kalkacağı için orman yangınları açısından da önleyici bir tedbir anlamına geliyor. Bu alanlardaki otlatma ücretsiz yapılacak, kesinlikle ücret alınmayacak. Yeni ağaçlandırılan sahalar ile genç fidanların olduğu sahalarda otlatmak yasak olacak" dedi.
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