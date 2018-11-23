Bakan Pekcan'ı ağlatan hediye!
Mezunu olduğu İstanbul Üsküdar Lisesi'ni ziyaret eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duygu dolu anlar yaşadı. Bakan Pekcan, okuduğu dönemde babası Rıza Kadayıfçı'nın okul idaresine yazdığı mektubun okunması ve ardından kendisine hediye olarak takdim edilmesi sonrasında göz yaşlarını tutamadı.23 Kasım 2018 Cuma 14:59
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in verdiği mektup sonrası duygulan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kısa bir konuşma yaptı.
Yeni mektup almış gibi oldum
Bakan Pekcan, "Babam 1998 yılında vefat etti. Vefatından bu yana hiç böyle bir mektup almadım. Bu mektubu yazdığından yeni haberim oldu ve babamdan yeni mektup almış gibi oldum. Çok teşekkür ederim" dedi.
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