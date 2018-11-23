Bakan Pekcan'ı ağlatan hediye!

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in verdiği mektup sonrası duygulan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kısa bir konuşma yaptı.

Yeni mektup almış gibi oldum

Bakan Pekcan, "Babam 1998 yılında vefat etti. Vefatından bu yana hiç böyle bir mektup almadım. Bu mektubu yazdığından yeni haberim oldu ve babamdan yeni mektup almış gibi oldum. Çok teşekkür ederim" dedi.