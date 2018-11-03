Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan İran'a ambargo açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, basın mensupları ile buluştuğu kahvaltı toplantısında konuştu. ABD'nin İran'a yönelik ambargo kararına ilişkin konuşan Pekcan, 'İran'la geçen seneki ticaret hacmimiz İran'la 2017 yılı ticaret hacmimiz 10.6 milyar dolardı. Bu yılın ilk 9 ayında 7.4 milyar dolar oldu. Biz bu coğrafyadayız. Suriye, Irak, İran bizim komşularımız ve bunlarla ticaretimizi sürdürmek zorundayız. Ambargo konusunda ABD’nin Türkiye’yi muaf tutacağını düşünüyoruz. İlk gelen haberler Türkiye’nin muaf tutulan 8 ülkeden biri olduğu yönünde ama Pazartesi günü paket açıklandığında sonucu göreceğiz.' dedi