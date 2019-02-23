Bakan Pekcan’dan fahiş fiyatlara karşı mobil uygulama hatırlatması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyatlara ilişkin mobil uygulama hazırladıklarını hatırlatarak, "Bir ürünün fiyatı size fahiş gelirse hemen onun fotoğrafını çekip uygulama üzerinden bizim il ticaret müdürümüze gönderin. O aynı anda hem ticaret il müdürlüğümüze hem de bakanlığımızın önüne düşüyor. Size biz o ürünle ilgili geri dönüş yapıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, baba ocağı olan Manisa’nın Demirci ilçesinde vatandaşlarla biraya geldi. Bakanlık görevinin ardından ilk kez memleketi Manisa’nın Demirci ilçesine gelen Pekcan, ilçe belediye başkanı Selami Selçuk’u makamında ziyaret etti. Ziyarette babası Rıza Kadayıfçı’nın askerdeyken arkadaşlarına yazdığı mektup ile kendisinin ilkokul diploması, sınıf arkadaşlarıyla birlikte yer aldığı fotoğraf albümü ve el dokuması Demirci halısı hediye edilen Pekcan, duygusal anlar yaşadı. Pekcan daha sonra Akıncılar Düğün Salonu’nda vatandaşlara hitap etti. Pekcan, “Ben bugün baba ocağına geldim ama babam yok. Kusura bakmayın zaten belediye başkanı babamın arkadaşları, dostlarıyla duygulandırdı, geldiğimden beri sulu göz oldum” diyerek duygulu yaşadı.

Gece gündüz demeden el birliği ile çalıştıklarını ve iyi şeylerin olacağını müjdeleyen Bakan Pekcan, "Biz şu anda Türkiye’nin kalkınmış müreffeh, güçlü, itibarlı ve istikrarlı bir ülke olması için seksen iki milyon beraber çalışıyoruz aslında. İşçimiz, köylümüz, çiftçimiz, sanayicimiz, ihracatçımız, öğrencimiz ev hanımımız onlarla beraber Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler ligine yükseltmek için el birliği ile çalışıyoruz. Buraya gelebilmek için de daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracat yapmak zorundayız. Ülkeler esasında ikiye ayrılıyor dünya ekonomisinde; tasarım, markalaşma, teknoloji üreten ve bunu satan ihraç eden ülkeler ve bunları ithal eden ülkeler. İthal ettiğiniz sürece üreticilere para kazandırıyorsunuz, satın alarak. Bir de bu ülkeler sizi borçlandırıyor ondan bir daha para kazanıyor. Biz bu kısır döngüden çıkmak zorundayız el birliği ile. Bu kısır döngüden çıkıp orta gelirli, borçlu bir ülke yerine yüksek gelirli bir ülke olmak için seksen iki milyonla beraber, bütün belediyelerimizle beraber, sizlerle beraber el ele vererek çalışmak zorundayız. Biz de Bakanlık olarak bununla ilgili bir strateji yol haritası belirledik. Rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla tasarıma, daha fazla markalaşmaya, daha fazla teknolojiye önem vererek rekabetçilik gücümüzü artırıyoruz. Dijitalleşmeye önem verdik. İç ticarette, dış ticarette, gümrüklerde dünya dijital bir dil konuşurken biz de dijitalleşmeye önem veriyoruz. Bu alanda da çok önemli adımlar attık. Bunun dışında iç ticaretin dengeli ve adil bir iç ticaret ve toplumun her kesimine refahı yayacak bir yapılanma oluşturmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehirlerin kalkınmasında, hizmetinde ticaretin geliştirilmesinde ve çağdaş bir yapıya kavuşturulması esasında modern belediyecilerin görevi. Dünyada baktığınız zaman gelişmiş ülkelere Japonya’dan Avrupa’ya kadar kalkınmasında belediyelerin destek vermediği gelişmiş ülke yok. Esasında AK Parti iktidarlarının temellerinde ve arkasında belediye hizmetlerindeki başarısı yatıyor. Dolayısıyla biz seksen iki milyonla beraber, belediyelerimizle beraber el ele vererek inşallah daha yüksek gelirli ülkeler statüsüne hep beraber ulaşacağız. Eximbank Türkiye’deki ihracatın yüzde 26’sının finanse ediyor. Türkiye’deki ihracat kredilerinin 2017’de yüzde 46’sının altısını finanse ediyordu, bugün yüzde 53’ünü finanse ediyor. Şu ana kadar 44.2 milyar dolar Eximbank kredi kullandırdı. 2019’da 48.4 milyar dolara yüzde 10 artışla ihracatçıyı finanse edecek Eximbank. Bu yönde de desteklerimiz devam edecek. Demircili hemşehrilerimin de ihracatlarının arkasında olacağımızdan emin olabilirsiniz. 2017 başında KOBİ oranı yüzde 53 Eximbank’ta. Biz KOBİ’lerin küçük ve orta ölçekli işletmelerin Eximbank imkanlarından daha fazla yararlanabilmesi üzerine bir strateji geliştirdik. Öncelikle Eximbank’tan yararlanan firma sayısını 11 bine çıkarmayı hedefledik ve yıl sonunu 11 bin 72 ile kapattık. Bu sene de 12 bin 500’e çıkaracağız. Şu anda Eximbank’tan kredi kullanan KOBİ’lerin oranı 75’e ulaştı. Yıl sonu hedefimiz de yüzde yetmiş beş. Yani küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin ihracatını daha fazla desteklenmesi yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Fahiş fiyatlara karşı mobil uygulama

Bakan Pekcan, bakanlık olarak fahiş fiyatlı ürünlere yönelik yaptıkları denetimlere de değindi. Denetimler sonucu bazı hallerde 1’e 8 oranında katlanan fiyatlar gördüklerini, bununla ilgili savunma istediklerini belirten Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"Denetimlerin ardından fiyatlar yüzde 36 ile yüzde 45 arasında düştü. Daha tanzim satışlar başlamadan bu oldu. Çok şükür. Bundan sonra da iyi gidecek. Hal kayıt sistemiyle cep telefonunuza program indirerek ürünün kare kodunu okutup, üreticiden kaç liraya çıkıp size kaç liraya geldiğine kadar görebiliyorsunuz. Şikayetlerle ilgili son 6 ayda 3 mobil uygulama programı yazdık bakanlık olarak. Bunları cep telefonunuza indirebilirsiniz. Baktığınız bir ürünün fiyatı size fahiş gelirse hemen onun fotoğrafını çekip uygulama üzerinden bizim il ticaret müdürümüze gönderin. O aynı anda hem ticaret il müdürlüğümüze hem de bakanlığımızın önüne düşüyor. Size biz o ürünle ilgili geri dönüş yapıyoruz. Şikayetinizi aldık değerlendiriyoruz diyoruz. Hepsi size yazılı olarak geri dönüyor."

Pekcan, çeklerde güven için kare kod uygulamasını başlattıklarını, bunu bono ve senetlerle de devam ettirmek istediklerini ifade etti. Elektronik çek ve senetlerin de devreye alınmasının planlandığını hatırlatan Pekcan, "Biz bakanlık olarak gönderdik imzalanırsa seçimden önce devreye girebilir. Artık siz çeki verirken hangi bankada kullanılmasını istiyorsanız elektronik ortamda çeki alan kişi sistemden takip edip, geçmişini sorgulayabilecek ve bunu hangi bankalardan tahsil edebileceğini görecek. Bunu en kısa sürede de hayata geçireceğiz" diye konuştu.