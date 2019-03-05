Bakan Pekcan; Zeytin Dalı Sınır Kapısı önümüzdeki hafta faaliyete başlayacak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay’daki Zeytin Dalı Sınır Kapısı’nın önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay’daki Zeytin Dalı Sınır Kapısı’nın önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağını açıkladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.