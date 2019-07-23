Bakan Pekcan Yüksekova’da

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde askerlerle birlikte yemek yedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere öğle saatlerinde Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı’na gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, burada Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Daha sonra 3. Piyade Tümen Komutanlığı 3. Hudut Alayı 1. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret eden Bakan Pekcan, burada askerlerle birlikte yemek yedi. Pekcan daha sonra Esendere Gümrük Kapısı’nı ziyaret etmek üzere buradan ayrıldı.