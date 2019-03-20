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Bakan Pekcan: "Ucuz derinin ülkeye girişi ile ilgili alınan önlemleri yeniden irdeleyeceğiz"

KIRŞEHİR (İHA) – Esnaf Buluşmaları kapsamında Kırşehir’e gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ucuz derinin ülkeye girişi ile ilgili alınan önlemleri yeniden irdeleyeceğiz" dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 17:04
Bakan Pekcan: "Ucuz derinin ülkeye girişi ile ilgili alınan önlemleri yeniden irdeleyeceğiz"

KIRŞEHİR (İHA) – Esnaf Buluşmaları kapsamında Kırşehir’e gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ucuz derinin ülkeye girişi ile ilgili alınan önlemleri yeniden irdeleyeceğiz" dedi.


Kırşehir’de düzenlenen Esnaf Buluşmaları programına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kırşehir Valisi İbrahim Akın TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Milletvekili Mustafa Kendirli ve esnaf temsilciler katıldı. İstişareye önem verdiğini ve her ay iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiklerinin altını çizen Bakan Pekcan, "Sizlerin talep önerilerinisizlerin talep önerilerini dileklerini beraber çözüm odaklı çalışıyoruz. Binerce talep aldık. Bunlarla ilgili de sizlere yazılı dönüş yapıyoruz. Sizlerin de yazılı taleplerinize mutlaka geri döneceğiz. Başka bakanlıklarla ilgili olanları da ileteceğiz. Bakanlar Kurulu’nda rica ettim kendilerinden koordinasyon kurulu oluşturduk bakanlığımızın koordinasyonunda. Sizlerin diğer bakanlıklarla olan taleplerini de biz takip ediyoruz" dedi.


“Esnaf ekonominin omurgasını oluşturuyor” diyen Bakan Pekcan, "Kromlu deri konusunda bir çalışmamız var. Kromlu deriye soğuk olmamızın nedeni, bizim derimiz kaliteli. Dışarıdan ucuz derinin ülkeye girmesiyle ilgili bir önlemlerimiz var. Ama kaliteli deri de burada kalsın, katma değeri yüksek ihracat yapabilelim, ayakkabı sektöründe kendi kaliteli derimizi kullanabilelim diye alınmış bir önlem. Onu tekrar masaya yatırdık. İrdeleyeceğiz, bütün paydaşların da görüşlerini alarak gerekirse kaldırırız. Önemli olan esnafımızın tacirimizin beklentilerini yerine getirmek" ifadelerini kullandı.


Pekcan, "Sizlerin önündeki ticari engelleri kaldırmak bizim görevimiz. Kurallar ve mevzuat çerçevesinde, uluslararası anlaşmalarımız çerçevesinde. Yapabileceğimiz ne varsa ardımıza koymayacağız. Ahi Evran Veli Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Tasarı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde. Seçimden sonra inşallah o da gündeme gelecek" diyerek şunları söyledi:


"Gümrük müdürlüğü binamızın yenilenmesiyle ilgili talep var. Ama bu sene bütçemiz yok. Biliyorsunuz tasarruf tedbirleri uyguluyoruz. Mevcut planlanmış programlarımızın bile gerisindeyiz. Bizim bir konuda tasarrufumuz yok. O da ihracata verilen destekler. Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselebilmesinin yolu ihracattan geçiyor. Daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracat. Gümrüğü de planımıza alırız ilk fırsatta inşallah yapabiliriz."

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:04
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