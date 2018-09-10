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Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye G20 ülkelerinden daha hızlı büyüyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2. çeyrek büyüme rakamları ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 11:53
Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye G20 ülkelerinden daha hızlı büyüyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2017 yılında, yatırımlar ve ihracattaki güçlü performansın etkisiyle G-20 ülkelerinin tamamından daha hızlı büyüyen Türkiye ekonomisinin, 2018 yılına da güçlü bir giriş yaptığını belirterek, "Yılın 2. çeyreğinde de ekonomimiz dinamizmini istatistiklere yansıtmıştır." dedi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 11:53
  1. Ticaret Bakanı
  2. Ruhsar Pekcan
  3. Büyüme açıklaması
  4. 2. çeyrek büyüme rakamları
  5. büyüme değerlendirmesi
  6. istatistikler
  7. G20 ülkeleri

YORUM YAZ

  • engineerengineer31 dk önce
    neyle büyüyor?borç yiğidin kamçısıdır değilmi efendim?
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