Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye G20 ülkelerinden daha hızlı büyüyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2017 yılında, yatırımlar ve ihracattaki güçlü performansın etkisiyle G-20 ülkelerinin tamamından daha hızlı büyüyen Türkiye ekonomisinin, 2018 yılına da güçlü bir giriş yaptığını belirterek, "Yılın 2. çeyreğinde de ekonomimiz dinamizmini istatistiklere yansıtmıştır." dedi.