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Bakan Pekcan soruları yanıtladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:- "(Marketlerdeki yüksek fiyatlar) Önemli olan halkın bunu birinci derecede hissediyor olması. Biz de bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz"- "Esasında Hal Yasası'nın bir an önce devreye girip uygulanmasıyla bu sıkıntılarımızın çoğunu atlatacağız"

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:16
Bakan Pekcan soruları yanıtladı

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının yüksekliğine ilişkin, "Önemli olan halkın bunu birinci derecede hissediyor olması. Biz de bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Esasında Hal Yasası'nın bir an önce devreye girip uygulanmasıyla bu sıkıntılarımızın çoğunu atlatacağız." dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Sertifika Dağıtım Töreni'nin ardından gazetecilerin marketlerdeki aşırı fiyat uygulamalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Denetimlerinin devam ettiğini belirten Pekcan, bunları çok görünür kılmadıklarını ancak yapılan işin çok önemli olduğunu söyledi.

Pekcan, geçen hafta 81 valiliğe yazı gönderdiklerine işaret ederek, hem İç Ticaret Genel Müdürlüğü hem de Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile birlikte, yerinde uygulamalara ve denetimlere daha kapsamlı bir şekilde devam ettiklerini, sonuçları en kısa zamanda herkesin göreceğini bildirdi.

Marketlerdeki fiyatların dikkatini çekip çekmediğinin sorulması üzerine Pekcan, "Tabii ki Cumhurbaşkanımızın dikkatini bile çekmiş, bizimkini çekmemesi mümkün değil. Önemli olan halkın bunu birinci derecede hissediyor olması. Biz de bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Esasında Hal Yasası'nın bir an önce devreye girip uygulanmasıyla bu sıkıntılarımızın çoğunu atlatacağız. İnşallah en kısa zamanda devreye girerse bu geçişleri daha kolay göreceğiz." diye konuştu.

Pekcan, zincir marketlerin piyasayı etkilediği iddialarına ilişkin de "Küçük esnafımız, bakkallarımız etkileniyor. Onların (zincir marketlerin) çok küçük nüfuslu, hane halkı sayısı çok az olan yerlerde dahi vücut göstermesi küçük esnafımızı tedirgin ediyor." dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:16
  1. Hal Yasası
  2. market fiyatları
  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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