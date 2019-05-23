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Bakan Pekcan, OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:-"Türkiye, dijital ticaretin ve ekonomilerinin dijitalleşmesinin öneminin bilincindedir"- "OECD’nin dijital ekonomi konusundaki çalışmalarını yakından takip ediyoruz"

23 Mayıs 2019 Perşembe 16:11
Bakan Pekcan, OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı

PARİS (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin dijital ticaretin ve ekonomilerinin dijitalleşmesinin öneminin bilincinde olduğunu belirterek, "OECD’nin dijital ekonomi konusundaki çalışmalarını yakından takip ediyoruz." dedi.

Pekcan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında "Dijital Çağda Ticaretin Faydalarından Yararlanmak ve Çeşitlendirmek" konulu oturuma katıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada teknolojik gelişmelerin tarih boyunca iş yapma ve ticaret yapma biçimini değiştirdiğini belirterek, Türkiye'nin dijital ticaretin ve ekonomilerinin dijitalleşmesinin öneminin bilincinde olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, ekonomi ve toplumunun dijital dönüşümünü için stratejiler geliştirdiğini anlatan Pekcan, ayrıca e-ticaret ve dijital ekonomideki uluslararası gelişmeleri tüm platformlarda aktif olarak takip ettiğini söyledi.

Pekcan, halen devam etmekte olan serbest ticaret anlaşmaları ve hizmetlerde ticaret anlaşması müzakerelerinde e-ticaret bölümlerini görüştüklerini ifade ederek, ayrıca Dünya Ticaret Örgütünün e-ticaret girişimi ortak bildirgesinde aktif bir üye olduklarını kaydetti.

Bakan Pekcan, "Türkiye'nin bu müzakerelerde birincil hedefi ticareti kolaylaştıracak kurallar ve disiplinler geliştirmek ve çevrimiçi güven ve tüketici koruması oluşturmaktır. Bu hedeflerin mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, az gelişmiş bölgeler ve kadın girişimcilerin küresel ekonomiye entegrasyonu açısından anahtar olduğuna inanıyoruz." dedi.

Pekcan, ayrıca uluslararası kuralların ve disiplinlerin yeterince esnek olması gerektiğine inandıklarını söyledi.


-"Dijital ekonomi çalışmalarını yakından izliyoruz"


Ancak bu şekilde ülkelerin uluslararası ticareti aksatmadan gelişim hedefleri ve duyarlılıkları doğrultusunda gerekli önlemleri alabileceğini belirten Pekcan, Türkiye'nin verilerin değerli bir varlık haline geldiğinin de farkında olduğunu aktardı.

Pekcan, şunları kaydetti:

"OECD’nin çalışmaları gelecekteki politika oluşturma yolunu açmakta ve bu nedenle uluslararası müzakerelerin temelini oluşturmaktadır.OECD’nin dijital ekonomi konusundaki çalışmalarını yakından takip ediyoruz.

Bu çalışmadan yola çıkarak, OECD'nin küresel bir kapsayıcı dijital ekonomiyi teşvik etmek için dijital bölünmenin nasıl üstesinden gelineceği, kalkınma için veri yönetiminin ve politika önerilerinin nasıl üstesinden gelineceğine daha fazla odaklanabileceğini düşünüyoruz."

OECD Toplantısı kapsamında "Hizmetlerde Ulusal Düzenlemeler Ortak Beyanının Kabul Edilmesi" oturumuna da katılan Pekcan, dünya çapında iyi düzenlenecek uygulamaların güçlü bir destekçisi olan Türkiye'nin Hizmetler Yerel Düzenleme Ortak Girişimini memnuniyetle desteklediğini belirtti.

Bakan Pekcan, "Ortak hedefimiz, hizmet ticaretinde şeffaflığı ve iyi düzenleyici uygulamaları sağlamaktır." ifadesini kullandı.





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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 16:11
  1. OECD
  2. Paris
  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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