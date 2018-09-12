0553 313 94 23

Londra'daki Türk Ticaret Merkezi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Türk Ticaret Merkezi’nin açılışı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yapıldı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:55
Londra'daki Türk Ticaret Merkezi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Türk Ticaret Merkezi’nin (TTM) açılışını yaptı.

Türk Ticaret Merkezi'nin açılış törenine Bakan Pekcan’ın yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.

Bakan Pekcan, TTM’de hizmet veren seramik, inşaat, yapı, mimari ve tasarım sektörlerindeki firmaların ürünlerini inceleyerek, bilgi aldı.

İngiltere’de uluslararası ölçekte iş yapan şirketlerin ofislerinin yer aldığı Clerkenwell semtinde bulunan TTM, beş katlı bir binada toplam 960 metrekarelik alanda hizmet veriyor.

Türk Ticaret Merkezi, 13 firmaya ev sahipliği yapıyor.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:55
  1. Ankara
  2. Türk Ticaret Merkezi
  3. Londra
  4. İngiltere
  5. Ticaret Bakanı
  6. Ruhsar Pekcan
  7. Açılış
  8. Törenle açıldı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İKDP'den açıklama: İran ABD'ye mesaj gönderdi
    1. İKDP'den açıklama: İran ABD'ye mesaj..
    2. Nişanlıyken, nikâh yapmak pişmanlık..
    3. Akıllara durgunluk veren olay! 7..
    4. Kiraz yaprağı sarması yediniz mi?
    5. Başkan Uysal: TEKNOFEST teknoloji..
    6. “Şehadete sevdalı milletimiz için..
    7. ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzu..
    8. Başlara tâç, ağrılara ilâç: Papatya
    9. Avcılar Nöbetçi Eczaneler
    10. “Erdoğan İsrail pazarını bitirecek
    11. Sosyal medya hesaplarınızı yükseltmek..
    12. Nöbetçi eczane Bahçelievler
    13. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    14. Ankara Keçiören nöbetçi eczane
    15. ABD ve Almanya dışişleri bakanlarıyla..
    16. Lohusalara süt veren çiçek: Gelincik
    17. Ankara nöbetçi eczane Mamak
    18. Ankara nöbetçi eczane Yenimahalle
    19. Ankara Sincan Batıkent Etimesgut..
    20. Dünya İtfaiye Oyunları'nda İstanbul..
    Dev savaşın ayak sesleri! Putin'den dikkat çeken Çin açıklaması
    Dev savaşın ayak sesleri! Putin'den dikkat çeken Çin açıklaması
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?