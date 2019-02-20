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Bakan Pekcan Kayseri’de esnafla buluştu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kayseri Esnaf Buluşması’nda yaptığı konuşmada, "Ahilik kültürüyle bağdaşmayan, fırsatçılık yapanların denetimlerini bakanlık olarak gerçekleştiriyoruz.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:27
Bakan Pekcan Kayseri’de esnafla buluştu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kayseri Esnaf Buluşması’nda yaptığı konuşmada, "Ahilik kültürüyle bağdaşmayan, fırsatçılık yapanların denetimlerini bakanlık olarak gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda alın teri ile işini yapan esnafımıza, iş insanlarımıza fırsatçıların zarar vermesine izin vermiyoruz" dedi.


Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri’de bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından düzenlenen Kayseri Esnaf Buluşması programına katıldı. Burada konuşan Bakan Pekcan, esnafların ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının omurgası olduğunu söyleyerek daima esnaf ve sanatkarın yanında olduklarını belirtti. Bakan Pekcan, "Esnafımız bizim için çok önemli. Sosyal hayatımızın, ekonomimizin kılcal damarı olarak bakıyoruz. Esnaflarımız; alın teri ile bileğinin gücünü birleştiren Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısının omurgasıdır. Salt ticaret ekmekten ziyade toplumsal refahı ön planda tutmuştur. Bildiğiniz gibi bizde cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ahilik kültürüyle bağdaşmayan, fırsatçılık yapanların denetimlerini bakanlık olarak gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda alın teri ile işini yapan esnafımıza, iş insanlarımıza fırsatçıların zarar vermesine izin vermiyoruz. Bu denetimler esnasında esnaf ve sanatkarımızı daima yanımızda gördük. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız göreve geldiğinden bu yana daima esnaf ve sanatkarın yanında olmuş ve esnafı koruyacak birçok adımlar atılmış durumdadır. Biz bu adımların bakanlık olarak takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.



"Kayseri’nin Ticaretteki öncülüğünü ihracatta da göstermesini bekliyoruz"


Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefinin bir üst gelir seviyesine yükselmek olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, "Bir üst gelir seviyesine yükselmemizin anahtarı da daha fazla katma değerli ihracattan geçmektedir. Bu nedenle biz de öncelik olarak rekabetçi olduğunuz alanlarda daha fazla tasarıma, daha fazla markalaşmaya, daha fazla teknolojiye ağırlık vererek rekabet gücümüzü artırmaya yöneliyoruz. Dünya dijitalleşmeye gitmektedir. Bu doğrultuda iç ve dış ticarette gümrüklerde dijitalleşmeye çok önem veriyoruz. Bu doğrultuda işlemlerimizin tamamını dijital ortamlarda yapabilmek için gayret sarf ediyoruz. Bu doğrultuda Kayseri’nin ticaretteki öncülüğünü Kayseri esnaf ve sanatkarının ihracatta da göstermesini bekliyoruz. Bu doğrultuda gelen bütün taleplerinizi inceliyoruz ve desteklerimizle yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


KESOB Başkanı Ahmet Övüç ise programda yaptığı konuşmasında esnaf olarak fırsatçılık yapmadıklarını ve yapanlar yüzünden esnafın cezalandırılmasını istemediklerini dile getirdi. Övüç, "Bizler hiçbir dönem ahilik ilkelerinin dışında hareket ederek fırsatçılık yapmadık, yapmayız. Fırsatçılık yapanlar yüzünden de esnaf ve sanatkarımızın cezalandırılmasını da istemeyiz. Bizler; vatanını, bayrağını seven, yeri geldiğinde seve seve canını verenleriz. Biliyoruz ki bu vatan bizim, başka gidecek yerimiz yok. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bizler sokaktaydık. Her gece meydanlarda nöbet tutup, gündüz işimizin başına gittik. 3 tarafı denizlerle, 4 tarafı düşmanla çevrili güzel yurdumuzun cephede askerleri, içeride esnafıyız. Bizler bu ülkenin çimentosu, harcı, her dönem devletinin yanındayız" dedi. Övüç ayrıca Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerinde sanayi sitelerinin yenilenmesi konusunda Bakan Pekcan’dan destek istedi.



Palandöken: "Kayserililerin bulunduğu yerde bereket var"


Programa katılan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de Kayseri’nin Türkiye’ye örnek bir şehir olduğunu belirterek, “Kayserililer; Türkiye’nin her yerinde siz varsınız. Sizin bulunduğunuz yerde bereket var, zanaat var, ticaret var, doğru ticaretin ana merkezi var. Sizler; Kayserililer olarak Türkiye’ye örnek bir kentsiniz. Bu onur Kayserililere yeter. Bu kadar büyük bir kitlenin, bu kadar güzel iş adamlarının, bu kadar güzel devlet adamlarının yetiştiği bir şehrin çocuklarısınız. Siz; Ahi Evran’ın ilk odaklandığı noktanın çıraklarısınız. Sizlerden kötülük beklenir mi? bir problem olup da elini taşın altına koymayan esnaf olur mu? 2 milyonluk bir kitlenin sorunu tabi ki olacak. Bu ülkenin 5’de biri neredeyse esnaf, sanatkar ve aileleriyle birlikte önemli bir camia. Onun için hükümetlerimiz elinden geldiği kadar hem finans hem ticaretin gelişmesi konusunda hem de ülkemizin genel menfaatleri doğrultusunda işbirliği yapmak bizim asli görevimizdir" şeklinde konuştu.


Ayrıca programda konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Kayseri Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin refahı için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:27
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