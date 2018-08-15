Bakan Pekcan: Karşılık vereceğiz
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk şirketlerinin haklarını koruyacaklarını belirterek "Karşılık vereceğiz" ifadesini kullandı.15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:11
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarına 533 milyon liralık ek vergi ile karşılık verildiğini açıkladı.
Türk şirketlerinin haklarını koruyacaklarını belirten Pekcan, "Karşılık vereceğiz" dedi.
Bakan Pekcan, yüksek büyüme oranlarının sürdürüleceğini belirterek açıklamasının devamında şunları kaydetti:
ABD önemli bir ticaret ortağımız ama tek partnerimiz değil. Başka ortaklıklarımız, alternatif pazarlarımız bulunmaktadır.
Demir-çelikte biz ABD'den net ithalatçı konumundayız
Adil ticaretten yana olmaya devam edeceğiz
Türk şirketlerinin haklarını koruyacağız, karşılık vereceğiz
ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik"
Yüksek büyüme oranlarını sürdüreceğiz
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