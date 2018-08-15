Bakan Pekcan: Karşılık vereceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarına 533 milyon liralık ek vergi ile karşılık verildiğini açıkladı.

Türk şirketlerinin haklarını koruyacaklarını belirten Pekcan, "Karşılık vereceğiz" dedi.

Bakan Pekcan, yüksek büyüme oranlarının sürdürüleceğini belirterek açıklamasının devamında şunları kaydetti:

ABD önemli bir ticaret ortağımız ama tek partnerimiz değil. Başka ortaklıklarımız, alternatif pazarlarımız bulunmaktadır.

Demir-çelikte biz ABD'den net ithalatçı konumundayız

Adil ticaretten yana olmaya devam edeceğiz

Türk şirketlerinin haklarını koruyacağız, karşılık vereceğiz

ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik"

Yüksek büyüme oranlarını sürdüreceğiz