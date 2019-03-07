Bakan Pekcan: Kadınlarımız girişimci olmalıdır

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çağrıda bulunarak, "Üzerlerinde hissettikleri cam tavanı sadece kendileri görüyor, dışarıdakiler görmüyor. Kadınlarımız o 'cam tavanı' kırsınlar." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki kadın bakanından biri olan Pekcan, okul yıllarını, iş deneyimlerini, başarı hikayesini ve kadınlara yönelik mesajlarını AA muhabiriyle paylaştı.

Anadolu'nun küçük bir ilçesi olan Demirci'de (Manisa) doğan Pekcan, ilkokul sonrası devletin parasız yatılı sınavıyla Üsküdar Kız Lisesi'ni kazandığını söyledi.

Okul hayatı boyunca hep başarılı bir öğrenci olduğunu anlatan Pekcan, "Annem, babam okumayı, okuyan öğrenciyi çok sever ve desteklerdi. Yatılı olarak okudum ve sonra kız kardeşimi de aynı okula yazdırdılar. Üsküdar Kız Lisesi'ni ikincilikle bitirdim ama babam 'birinci olamadım' diye memnun kalmamıştı." diye konuştu.

Pekcan, üniversitede daha çok erkeklerin tercih ettiği elektrik mühendisliği bölümünü seçtiğini belirterek, iş hayatına girişini de şöyle anlattı:

"Hep İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) elektrik mühendisliği bölümüne gitmek istiyordum, nitekim burayı kazandım. O dönem sağ-sol olaylarının en yoğun yaşandığı zamanlardı ve öğrencilik yıllarımız zor oldu. Bir senemiz kayboldu. Üniversitede kalıp kariyer yapmak istiyordum. 1980 ihtilali olunca devlette kadrolar donduruldu. Bitirme tezimi yaptığım dönem Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) yatırım fizibilite çalışmaları için başarılı mezunları işe alıyordu. Hocalarımın tavsiyesiyle laboratuvarda çalışırken beni de TSKB'den işe çağırdılar. İş hayatına girişim böyle oldu. Bir yıl süreyle TSKB'de çalıştım."

Elektrik mühendisliği iş ilanlarında genelde "Erkek elemanlar tercih sebebidir" yazdığını aktaran Pekcan, sadece bir ilanda bu tanım yer almadığı için oraya müracaat ettiğini dile getirdi. Bakan Pekcan, "Gazete ilanıyla mühendis olarak girdiğim firmada uzun seneler çalıştım. Orada basamakları yükselerek genel koordinatör yardımcısı, genel koordinatör, genel müdür, yönetim kurulu üyesi olarak devam ettim. 2005'te eşimin firmasında beraber çalışmaya başladık. O dönemde Suriye ile çok etkin çalıştım. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunda (DEİK) Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürüttüm ve bu dönemde Suriye, Ürdün, Lübnan ve Türkiye ile ilgili bölgesel ekonomik iş birliği anlaşmasına imza attık." bilgisini verdi.

- "Kendi başarılarımı aşma savaşında oldum"

Birçok kişinin "Bakan" kimliğiyle tanıdığı Ruhsar Pekcan en büyük görevi "anneliğe" ilişkin sorular üzerine ise "Her anne gibi çocuklarıma çok düşkünüm. Çocuklarım küçükken çok seyahatlerim oluyordu. Öyle ülkelere gidiyordum ki o dönemde telefon, faks yok. Telefon olan yerlerde ancak 1-2 günde bağlanıyor. Öyle zor günlerdi ama eşimin çok katkısı ve desteği oldu." ifadelerini kullandı.

Pekcan, hayatı boyunca hep genelde erkeklerin olduğu pozisyonlarda görev yaptığına işaret ederek, "Siz kendinizden, yaptığınız işten emin olduğunuz zaman ve konunuza vakıf olduğunuzda sadece saygı görüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

İş yaşamı boyunca kendi başarılarını aşmak için savaştığını vurgulayan Pekcan, Ticaret Bakanlığında da kadınların önünü açma yönünde planlamalarının olduğunu dile getirdi. Pekcan, "Belli bir pozisyona gelmek için önce alt kademeden iyi beslenmeniz lazım. O pozisyonlara gelecek yeterli sayıda kadının olması gerekiyor. İnşallah biz onları yetiştireceğiz ve olanları da en iyi yerde değerlendirmek için gayret sarf edeceğiz." dedi.

- "Kadınlarımız cam tavanı kırsınlar"

Türkiye'de iş hayatında kadın oranının yüzde 34-35 seviyesinde olduğuna dikkati çeken Pekcan, bu rakamın son 10 senede yapılan çalışmalarla bu seviyeye ulaştığını bildirdi.

Pekcan, dünya genelinde söz konusu oranın yüzde 52'leri bulduğunu belirterek, Türkiye'nin bu anlamda geride olduğunu, bunun da bir fırsat olarak değerlendirilip yüksek gelirli ülkeler düzeyine çıkabilmek için kullanılmamış yüzde 15-20'lik potansiyeli kullanmak gerektiğini söyledi.

Kadınların karar verici süreçlerde etkin olduğu pozisyonlarda, şirketlerde, siyasette de daha karlı ve verimli sonuçlara ulaşıldığını vurgulayan Pekcan, "Sayın Cumhurbaşkanımız da vizyonuyla her zaman kadınların önünü açacak adımların atılmasına destek oluyor, teşvik ediyor." diye konuştu.

Pekcan, Bakanlık olarak kadınların e-ticaret ve e-ihracat faaliyetlerini desteklediklerini anımsatarak, İhracat Genel Müdürlüğünün altında, Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığını kurduklarını vurguladı.

İş dünyasının önünü açacak pozisyonlarda kadınları görmek istediklerini ifade eden Pekcan, ticaret il müdürlükleri yoluyla da onlar için fırsatları ve imkanlarını seferber ettiklerini bildirdi.

Kadınlara "girişimci olmaları" çağrısında bulunan Pekcan, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin esnafa, sanatkara, KOBİ'lere çok fazla desteği var. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz, bunlardan yararlansınlar. Mutlaka kooperatiflere, sivil toplum kuruluşlarına dahil olsunlar. Ben TOBB Kadın Girişimciler Kuruluna girdiğim zaman önce İstanbul icra kısmındaydım. Sonra üst kurula ve başkan yardımcılığına geldim. O dönemler Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI) Kadın Kurulu (FLO) beni Uluslararası Kadın Girişimciler (IWEC) ödülü için aday gösterdi ve 2012 yılında Barselona'da IWEC Kadın Girişimci Ödülü'nü aldım. 2015 yılında aynı kuruluş beni IWEC Global Ambassador olarak atadı. O arada TOBB adına Birleşmiş Milletler'de UN-Woman toplantılarına katılıyordum. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında Asya bölgesinde Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Pakistan, Afganistan, İran'da Türk kadınlarıyla beraber kadın girişimcilerle istişarelerde bulunduk. Özelikle Orta Doğu'da, Lübnan, Ürdün ve Suriye'de kalıcı dostluklar edindim ve bu dostluklarım hala devam ediyor. Ben bütün kadınlarımıza çağrıda bulunuyorum, üzerlerinde hissettikleri cam tavanı sadece kendileri görüyor, dışarıdakiler görmüyor. Kadınlarımız o 'cam tavanı' kırsınlar."