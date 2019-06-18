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Bakan Pekcan Irak yolcusu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Irak İş Forumu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Bağdat'a gidecek

18 Haziran 2019 Salı 15:53
Bakan Pekcan Irak yolcusu

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Irak İş Forumu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Irak'ın başkenti Bağdat'a ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pekcan, temasları kapsamında, Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Irak Ticaret Odaları Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen Türkiye-Irak İş Forumu'na katılacak.

Türk ve Iraklı firmaların yer alacağı forumda firmalar, müteahhitlik, makine, sulama sistemleri, tarım ekipmanları, otomotiv, gıda, mobilya, tekstil ve diğer sektörlerde iş bağlantılarını kuvvetlendirme imkanı bulacak.

Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani, Planlama Bakanı Nuri Sabah Duleymi, Maliye Bakanı Fuad Hüseyin, Elektrik Bakanı Luay el-Hatip ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Pekcan, temaslarının ardından 20 Haziran'da yurda dönecek.

- Türkiye-Irak ticaret hacmi

Irak, 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye'nin ihracatında 4'üncü sırada yer aldı. Geçen yıl bu ülkeye 11 bin 825 Türk firması ihracat yaptı.

Türkiye'nin Irak'a ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,8 düşüşle 8,3 milyar dolar, ithalatı ise bir önceki yıla göre yüzde 14,5'lik artışla 4,7 milyar dolar oldu. Böylece, iki ülkenin ticaret hacmi geçen yıl 13 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk 4 ayında, Türkiye'nin Irak'a ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9'luk artışla 2,8 milyar dolar olurken, ithalatı yüzde 45,2'lik artışla 1,2 milyar doları buldu.

Türk müteahhitlik sektörünün en etkin olduğu ülkelerden Irak'ta, bugüne kadar 25,9 milyar dolar değerinde 987 proje üstlenildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:53
  1. Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim Al-Ani
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  3. Türkiye-Irak iş forumu

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