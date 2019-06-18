Bakan Pekcan, İngiliz Bakan Fox ile görüştü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox ile görüşmesinde Brexit sürecinde iki ülke arasındaki ticari ilişkiler değerlendirildi18 Haziran 2019 Salı 16:01
ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox ve beraberindeki heyetle görüştü.
Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen Pekcan-Fox görüşmesinde, Brexit sürecinde Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin değerlendirildiği bildirildi.
Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
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