Bakan Pekcan, İngiliz Bakan Fox ile görüştü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox ile görüşmesinde Brexit sürecinde iki ülke arasındaki ticari ilişkiler değerlendirildi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox ve beraberindeki heyetle görüştü. Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen Pekcan-Fox görüşmesinde, Brexit sürecinde Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin değerlendirildiği bildirildi. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.