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Bakan Pekcan esnafla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:- "Bakanlık olarak esnafımızın iç ticaretteki dinamizmini dış ticarete de taşımalarını bekliyoruz. Sizlerin iç ticaretteki başarınızı e-ticaretle uluslararası boyuta taşımanız ve ihracatçı olmanız için gayret sarf ediyoruz"

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:50
Bakan Pekcan esnafla bir araya geldi

KAYSERİ (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafın iç ticaretteki dinamizmini dış ticarete de taşımasını beklediklerini belirterek, "Sizlerin iç ticaretteki başarınızı e-ticaretle uluslararası boyuta taşımanız ve ihracatçı olmanız için gayret sarf ediyoruz." dedi.

Pekcan, kentteki bir restoranda esnafla bir araya geldi. Bakan Pekcan burada yaptığı konuşmada, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle sık sık görüştüklerini ve sorunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Kayseri'nin ticaret kültürünün 4 bin yıl öncesine dayandığını dile getiren Pekcan, alın teriyle bileğinin gücünü birleştiren esnafın ekonominin omurgası olduğunu ifade etti.

Bakan Pekcan, "Ahilik kültürüyle esnafımız sağlam mal, ölçülü kar etiğini benimsemiştir. Ahilik kültüründe de bu kurallara uymayanları cezalandırıp pabuçlarını dama atmışlardır. Biz de ahilik kültürüyle bağdaşmayan, fırsatçılık yapanların denetimlerini Bakanlık olarak gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda işini doğru yapan, alın teriyle işini yapan esnafımıza fırsatçıların tahakküm etmesine izin vermiyoruz. Denetimlerimiz sırasında esnafımızı hep yanımızda gördük. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Esnafımızın iç ticaretteki dinamizmini dış ticarete de taşımalarını bekliyoruz"

Pekcan, esnafa sağladıkları kolaylıklara ilişkin bilgi verirken, 31 oda ve borsada ihracat destek ofisleri açtıklarını söyledi. Pekcan, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak esnafımızın iç ticaretteki dinamizmini dış ticarete de taşımalarını bekliyoruz. e-ticaret eğitimleri veriyoruz. Markalaşma ve tasarımla ilgili eğitimler veriyoruz. Sizlerin iç ticaretteki başarınızı e-ticaretle uluslararası boyuta taşımanız ve ihracatçı olmanız için gayret sarf ediyoruz. Ülkemizin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi bir üst gelir düzeyine yükselmektir. Bunun yolu da daha fazla katma değerli ihracattan geçmektedir. Bu nedenle bizler rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla tasarıma, markalaşmaya ve teknolojiye ağırlık vererek rekabet gücünü artırmaya önem veriyoruz. Dünya dijitalleşmeye gidiyor. Bu doğrultuda iç ve dış ticarette, gümrüklerde dijitalleşmeye önem veriyoruz. İşlemlerimizin tamamını dijital ortamda yapmaya gayret ediyoruz. İç ticarette dengeli, adil ve refah düzeyini toplumun her kesimine eşit yayacak bir yapılanma doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz."

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de esnaf ve sanatkarın yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen kanaatkar olduğunu belirtti.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri esnafının Ahilik geleneğinin temsilcileri olduğunu dile getirdi. Zor zamanlarda fırsatçılık yapmadıklarını ifade eden Övüç, "Fırsatçılık yapanlar yüzünden esnafımızın cezalandırılmasını istemeyiz." dedi.

Programa, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve çok sayıda esnaf katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:50
  1. esnaf
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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