Bakan Pekcan açıkladı: 102 bin 141 ürünün yüzde 19'u uygunsuz! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018 yılının ilk 9 ayında denetlenen 102 bin 141 ürünün yüzde 19'unun uygunsuz bulunduğunu belirtti.

2018 yılının ilk 9 ayında 102 bin 141 ürünün denetlendiğini açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ürünlerin yüzde 19'unun uygunsuz bulunduğunu söyledi. "Yeni bir döneme adım atacağız" Pekcan "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağını hazırladık, taslağın yasalaşmasıyla ürün güvenliğinde yeni bir döneme adım atacağız." dedi.

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