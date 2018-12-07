Bakan Pekcan, AA Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, yıl sonunda 44 milyar dolarlık kredi kullandırmış olacak. 2019'da bu rakamı 48 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Türk Eximbank'ın "Mevsimsel Kredi Destek Programı" uygulaması ve verilecek diğer desteklere ilişkin soru üzerine Pekcan, bu işler için yıl sonuna kadar 200 milyon dolarlık limit ayırdıklarını ve bugüne kadar bu miktarın 15,4 milyon dolarının kullanıldığını söyledi.

Pekcan, Türk Eximbank olarak hedeflerinin kredilerde KOBİ payının artırılması olduğunu belirterek, "KOBİ payı yüzde 61,5'ten bu sene 69,5'e geldi. Türk Eximbank kredilerinde KOBİ artış oranı yaklaşık yüzde 30. Şu anda kurum 100 dolarlık ihracatın 26 dolarını finanse eder durumda. Türk Eximbank, yıl sonunda 44 milyar dolarlık kredi kullandırmış olacak. 2019'da bu rakamı 48 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz. Bankanın şu an kredi kullandırdığı ve sigorta yaptırdığı firma sayısı 10 bin 849. Bunun da 7 bin 500'ü KOBİ." diye konuştu.

Yerinde gümrükleme uygulamasının önemine işaret eden Pekcan, gümrüklerdeki Tek Pencere Sistemi sayesinde 17 farklı kurumun 125 evrakının tek noktadan girilebildiğini dile getirdi.

Pekcan, sistemde gerekli belgelerden ihracatta 18, ithalatta ise 39 evrakın eksik olduğunu ve teminat mektuplarını online alamadıklarını belirterek, konuya ilişkin başta İçişleri ile Çevre ve Şehircilik olmak üzere bakanlıklarla çalıştıklarını bildirdi.

Gümrüklerle ilgili eğitim çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Pekcan, şöyle konuştu:

"Güney Kore gümrüklerine modernleşmeleri için Rusya ve Finlandiya'ya da yerinde gümrükleme ve gümrüklerin dijitalleşmesiyle ilgili eğitimler veriyoruz. Dün Nijerya'dan geldiler, onlara da eğitim vermeye başlayacağız. Okul gibi olduk."

İhracatın tabana yayılması için Bakanlığın geniş çaplı çalışmalar yaptığına işaret eden Pekcan, bu konuda çeşitli gruplar oluşturduklarını ve firmaları ziyaret ederek eğitim verdiklerini söyledi.

(Sürecek)