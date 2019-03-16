0553 313 94 23

Bakan Pakdemirli'den telefonla miting daveti

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndaki çağrı merkezini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telefonla aradığı vatandaşları yarın kentte yapılacak mitinge çağırdı

16 Mart 2019 Cumartesi 11:15
Bakan Pakdemirli'den telefonla miting daveti

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi içinde bulunan çağrı merkezini ziyaret etti, telefonla bağlandığı vatandaşları yarın yapılacak mitinge davet etti.

İzmir programı kapsamında partisinin İl Başkanlığı'na geçen Pakdemirli, İl Başkanı Aydın Şengül'den yarın Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin halka sesleneceği mitingin hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Parti binası içindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde görevli partililerle de bir araya gelen Pakdemirli, yaptığı teşekkür konuşmasında, "İnşallah 31 Mart gecesi İzmir ve Türkiye'de partimiz siz fedakar üyeleri sayesinde yine başarılı sonuçlara imza atacak, buna gönülden inanıyorum." dedi.

SKM'de görev yapan partililere baklava ikram eden Pakdemirli, çağrı merkezinde bir masaya oturarak, telefonla vatandaşları aradı ve mitinge çağırdı.

Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları ve ilçe başkanlarına da telekonferans yöntemiyle bağlanan Pakdemirli, seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:15
  1. AK Parti İzmir İl Başkanlığı
  2. miting
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  4. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BBP’li Özbek: “Maket projelerle Yıldırımlıları kandırmayı bırakın”
    1. BBP’li Özbek: “Maket projelerle..
    2. "Yaşanan sıradan bir İslamofobi vakası..
    3. ABD’deki liselerde ırkçılık yükselişte
    4. Kamu görevlilerine saldırı planı yapan..
    5. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    6. Venezuela’da ABD karşıtı protesto
    7. CHP'den "Suriyeli göçmen" raporu
    8. Denizli Basket UPS Spor’u farklı geçti
    9. İstanbul’da 300 bine yakın cinsel gücü..
    10. ING TaksitMaksit’i uygulamaya aldı
    11. Siirt’te kar yağışı nedeniyle köylere..
    12. Metro inşaatında doğal gaz borusu..
    13. Saadet Partisi’nden açıklama
    14. Türk organik sektörü Japonya’yı..
    15. Freni arızalanan kamyon ortalığı savaş..
    16. Ekrem İmamoğlu: HDP bizim dostumuz
    17. PAÜ Hastaneleri’nin eski binasının..
    18. Erkeklerde meme büyümesine dikkat
    19. Dünya rekortmeni Erken, şehitler için..
    20. 5 yıllık dostu "leylek" bu yıl da geldi
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler