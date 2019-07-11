Bakan Pakdemirli'den şehit ailesine ziyaret Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hakkari'de şehit düşen Hava Savunma Piyade Üsteğmen Emre Kargın'ın Dalaman ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu- Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin babası Muammer Kargın ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti

MUĞLA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hakkari'de şehit düşen Hava Savunma Piyade Üsteğmen Emre Kargın'ın Dalaman ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Pakdemirli, bölgedeki orman yangınında yaptığı incelemelerin ardından Hakkari'de şehit düşen Hava Savunma Piyade Üsteğmen Emre Kargın'ın Dalaman ilçesindeki ailesinin evine gitti. Şehidin babası Muammer Kargın ve annesi Sadet Kargın'a başsağlığı dileğinde bulunan Pakdemirli, aileye ay yıldızlı bayrak ve Kur'an-ı Kerim verdi. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu ziyaret sırasında Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak bölgedeki yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehidin babası Muammer Kargın ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Şehit babası Kargın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Kargın, telefonu kapattıktan sonra Bakan Pakdemirli ile sohbet ederken, 29 yıllık polis memuriyeti boyunca hiçbir canlıya silah doğrultmadığını belirterek, "Bu dünyada ve öbür dünyada iki elim yakalarında olacak." dedi. Ziyarete, Muğla Valisi Esengül Civelek, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş da katıldı.

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