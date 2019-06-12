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Bakan Pakdemirli’den orman köylülerine müjde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mevcutta yaklaşık 6,8 milyon orman köylüsüne hibe ve sıfır faizli destekler verildiğini hatırlatarak, 2019 yılından itibaren, köy evleri elektrik iç tesisatı yenileme, üretimde çalışan orman köylülerinin talep ettiği tomruk çekme vinci, traktör ve motorlu testere alımları için de destek verme kararı alındığını açıkladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:59
Bakan Pakdemirli’den orman köylülerine müjde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mevcutta yaklaşık 6,8 milyon orman köylüsüne hibe ve sıfır faizli destekler verildiğini hatırlatarak, 2019 yılından itibaren, köy evleri elektrik iç tesisatı yenileme, üretimde çalışan orman köylülerinin talep ettiği tomruk çekme vinci, traktör ve motorlu testere alımları için de destek verme kararı alındığını açıkladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Orman Genel Müdürlüğü’nce ormanlar ile ormancılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla ‘Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşması düzenlendi.Orman Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen programa Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı.


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman sektörünün bütün paydaşlarının bir araya geldiği bu buluşmanın ormancılık sektörünün ekonomik ve sosyal kapasitesinin artırılması, ticari bir ivmeyle dinamizm kazanması, sektörün taleplerinin alınması, sorunlarının tespit edilmesi ve birlikte çözümler üretilmesi için oldukça önemli olduğunu belirtti.


2003 yılından bugüne kadar; toplam 5 milyon hektardan fazla alanda, yaklaşık 4,5 milyar adet fidanın toprakla buluştuğunu belirten Pakdemirli, yapılan çalışmalar neticesinde, Türkiye’nin ormanlık ve yeşil alanlarını en fazla arttıran ülkelerden biri olduğunu da vurguladı.



127 milyonluk kredi ve hibe desteği


Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, konuşmasında, bugüne kadar verilen kredi ve hibe desteklerine de değindi. “Yeşili seven insanımızın, özel ağaçlandırma ve özel orman fidanlığı kurma taleplerini teşvik ederek, bugüne kadar 127 milyon lira kredi ve hibe desteği sağladık” diyen Pakdemirli, 1 milyon hektar sahada, milyonlarca vatan toprağının erozyonla taşınmasının engellendiğini ifade etti.



“Dünyada bir ilki başardık”


Toprağı korumak, köylüyü ve hayvancılığı desteklemek için, her yıl binlerce hektar mera alanının ıslah edildiğini söyleyen Pakdemirli, “Tohum ve fidan üretiminde, kapasitemizi 500 milyon adedin üzerine çıkarttık ve nesli tehlike altında olan ardıçların fidan üretimini, kimyasal yöntemler kullanmadan, dünyada ilk defa biz başardık” dedi.



6 milyon hektar alanda seferberlik


Bakan Pakdemirli, özel sektör fidancılığını destekleyerek ülkemizin fidan ihracatında söz sahibi ülkeler arasında olmasının hedeflendiğini belirtti. "Bu doğrultuda, orman alanlarında orman ağacı fidanı yetiştiriciliğinin önünü açıyoruz" diyen Pakdemirli, ormanların devamlılığını güvence altına almak için, 6 milyon hektar alanda Genç Meşcere Bakımı Seferberliği uygulandığını açıkladı.



10 milyon bozuk alandan 4 milyar gelir sağlanacak


Türkiye’de yaklaşık 10 milyon hektar bozuk orman alanı bulunuyor. Orman sektörü ile bir araya geldiği toplantıda Bakan Pakdemirli, bu alanların öncelikle gelir getirici meyveli ağaç türleri ile ağaçlandırmak ve yabani meyveli türleri aşılamak suretiyle rehabilite edileceğini de açıkladı. Bu sayede, hem ülke ekonomisine yılda yaklaşık 4 milyar lira ek gelir sağlanacak, hem de küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşmenin ülkemiz üzerinde yapabileceği olumsuz etkiler en aza indirilmiş olacak.



Orman köylülerine müjde


Bakan Pakdemirli’den orman köylülerine de müjde geldi. Mevcutta yaklaşık 6,8 milyon orman köylüsüne hibe ve sıfır faizli destekler verildiğini hatırlatan Tarım ve Orman Bakanı, mevcut desteklemelere ilave olarak, 2019 yılından itibaren, köy evleri elektrik iç tesisatı yenileme, üretimde çalışan orman köylülerinin talep ettiği tomruk çekme vinci, traktör ve motorlu testere alımları için de destek verme kararı alındığını açıkladı.


Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin orman varlığını her geçen gün artırmak adına kararlılıkla çalıştığını, son 17 yılda; 5 milyon 274 bin hektar alanda, 4 milyar 324 milyon fidanın toprakla buluşturulmasıyla ortaya konulduğunu da belirtti. Pakdemirli, "2023 hedefleri doğrultusunda da amaç 6 milyon 191 bin hektar alanda, 7 milyar adet fidanı toprakla buluşturarak, orman varlığını 23,5 milyon hektara, yani ülkemiz yüzölçümünün yüzde 30’una çıkarmak olacak" dedi.


Orman yangınlarınailk müdahale süresinin, 12 dakikanın altına düşürüldüğünü sözlerine ekleyen Bakan Pakdemirli, "Hedefimiz 10 dakikaya kadar inmek. Bu da ormanlarımıza sahip çıktığımızın en güzel ispatı olmuştur" diye konuştu.


Programda orman temasıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren kişilere ödülleri Bakan Pakdemirli ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:59
  1. doğa

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