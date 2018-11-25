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Bakan Pakdemirli'den öğrencilere kart ve hediye

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Enerjisa iş birliğinde yürütülen proje kapsamında öğrencilere, "Doğa bekçiyle değil, çocukların sevgisiyle korunabilir" ifadesinin yer aldığı kart gönderdi- Pakdemirli'nin gönderdiği kartla beraber, eğitim hayatlarında kullanabilecekleri, aynı zamanda tabiata, yaban hayatına dair bilgilerin de üzerinde yer aldığı defter, çanta, kırtasiye malzemesi gibi hediyeler de çocuklara verildi

25 Kasım 2018 Pazar 12:22
Bakan Pakdemirli'den öğrencilere kart ve hediye

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Enerjisa iş birliğinde yürütülen proje kapsamında öğrencilere, "Doğa bekçiyle değil, çocukların sevgisiyle korunabilir" ifadelerinin yer aldığı kartla çeşitli hediyeler yolladı. Sürprize mektupla yanıt gönderen öğrenciler, doğayı ve hayvanları koruyacaklarına dair söz verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Enerjisa iş birliğinde, çocukları yaşadıkları doğaya faydalı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla tabiat konusunda bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor. Üç yıldır devam eden ve gelecek yıllarda da uygulanması planlanan projeyle bugüne kadar yaklaşık 12 bin çocuğa ulaşıldı.

Bakan Pakdemirli de proje kapsamında öğrencilere hem eğitim öğretim yıllarını kutlayan hem de üzerinde "Doğa bekçiyle değil, çocukların sevgisiyle korunabilir" ifadesinin yer aldığı kart gönderdi.

Ankara, Uşak, Manisa, Siirt, Gümüşhane, Konya, Bayburt, Trabzon, Denizli, Kırıkkale, Erzincan, Rize, Batman, Adana, Artvin ve Afyonkarahisar'ın dezavantajlı bölgelerinde eğitim gören öğrencilere kartla birlikte eğitim hayatlarında kullanabilecekleri, aynı zamanda tabiata, yaban hayatına dair bilgilerin de üzerinde yer aldığı, defter, çanta, kırtasiye malzemesi gibi hediyeler de verildi.

- Öğrencilerden mektupla yanıt

Proje kapsamında hediye gönderilen okullardaki öğrencilerden geri dönüşler de oldu. Denizli-Acıpayam'daki yatılı bölge okulunda okuyan çocuklar, yazdıkları mektuplarla hediyelerden dolayı teşekkürlerini iletti. Öğrencilerden bazıları, mektuplarında, çanta ve benzeri eşyaları olmadığını belirterek, hediyeler dolayısıyla çok mutlu olduklarını belirtti. Ağaç kesenleri uyaracaklarını ve itiraz etmeleri durumunda internetten şikayette bulunacaklarını vurgulayan öğrenciler, hayvanları ve doğayı koruyacaklarına dair de söz verdiler.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 12:22
  1. Bekir Pakdemirli
  2. Doğa Koruma
  3. mektup
  4. Tarım ve Orman Bakanlığı

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